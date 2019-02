Auf der Bernstrasse Os in Suhr hat sich am Montagnachmittag um etwa 14.20 Uhr ein Unfall zwischen zwei Autos ereignet. Es gab keine Verletzten. In der Folge staut sich der Verkehr in Richtung Aarau zwischen Gränichen und Suhr, wie der Internetseite des Touring Clubs Schweiz zu entnehmen ist. Wie lange die Strecke noch behindert ist und wie gross der Zeitverlust ist, ist momentan nicht bekannt. (cez)

Updates folgen...