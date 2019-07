«Und nun war es um unsere Kettenbrücke geschehen!», steht in der «Festschrift zur Einweihung der neuen Aarebrücke in Aarau 1949». Man weiss nicht so recht, ob es ein Ausruf der Entrüstung, der Wehmut oder doch der Erleichterung sein sollte. Denn zu Lachen hatten die Aarauer mit ihrer Kettenbrücke damals nur noch wenig. Die Konstruktion war dermassen marode, dass überzählige Buspassagiere jeweils am Zollrain aussteigen und zu Fuss über die Brücke laufen mussten, um am anderen Ufer wieder in den Bus zu klettern. Den Soldaten war das Passieren im Gleichschritt längst verboten worden, ebenso mussten ihre Vorgesetzten hoch zu Ross im Schritt statt in flottem Trab über die Holzplanken reiten. Die Aarauer Unsitte aber, das Ringen um Kosten und Bewilligungen, hatte den Bau der neuen Brücke aber um sagenhafte 30 Jahre in die Länge gezogen.

Schliesslich begannen sie also, die Bauarbeiten, im Juni 1948. Anfang September wurden die ersten Ketten und Stangen durchtrennt. Am 20. September wurde die Fahrbahn auf das Konstrukt der Notbrücke geschoben und nur elf Monate später, am 22. August 1949, wurde mit Beenden der Betonarbeiten das Aufrichtefest gefeiert. Am 6. November wurde die Brücke eingeweiht und für den Verkehr freigegeben. Und jetzt, 70 Jahre danach, ist es wieder so weit: Um die Aarebrücke ist es geschehen. In der Woche nach dem Maienzug werden die Arbeiten offiziell beginnen – einmal mehr.