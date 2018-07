Am Samstag kurz nach 10 Uhr wurde der Kantonspolizei Aargau eine Ölspur auf der Hauptstrasse in Küttigen in Richtung Gipf-Oberfrick gemeldet. Diese verlor sich in Wittnau.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem verantwortlichen Fahrzeug. Der Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es könnte sich um einen Traktor mit Anhänger handeln, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Zur Bindung der Ölspur musste die Feuerwehr aufgeboten werden. Die Kosten für den verursachten Schaden belaufen sich auf zirka 10'000 Franken.

Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Kantonspolizei, Stützpunkt Frick (Telefon 062 871 13 33), in Verbindung zu setzen. (cki)

Aktuelle Polizeibilder: