Wer als Autofahrer aus dem Wynental herkommend die Baustelle im Suhrer Dorfzentrum umfahren will, weicht auf den Schleichweg via Ringstrasse–Obertelweg–Weltimattstrasse (Route mit Lastwagenfahrverbot) in Richtung beider Entfelden aus. Bereits 2014 hatte der Gemeinderat seine «Tempo 30»-Pläne für die beiden Strassenabschnitte Ringstrasse und Wältimattweg präsentiert.

Jetzt liegt das Gesuch für die Verkehrsbeschränkung auf – zumindest für das Quartier Helgenfeld (darunter Ringstrasse von der Einmündung Schützenweg bis Helgenfeldweg). Aufgesplittet wurden die beiden Projekte, damit sie sich gegenseitig nicht blockieren. Denn während die Einführung von «Tempo 30» im Helgenfeld und damit im Innerortsbereich kein Problem ist, ist es in der Wältimatt schwieriger. Hier grenzt die Zone an den Ausserortsbereich mit Tempolimite 80. Die Auflagefrist für «Tempo 30» im Helgenfeld läuft bis 30. April. (ksc)