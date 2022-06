Umfrage «Unbegreiflich», «Frechheit», «Speziell» – was Personen in Aarau vom Vorabend-Eklat halten Die Organisatoren des Maienzug-Vorabends haben für dieses Jahr keine Bewilligung erhalten. Werden die Aarauerinnen und Aarauer den Vorabend in der gewohnten Form vermissen, oder hängt die Stadt gar nicht mehr an diesem Fest? Die AZ hat nachgefragt.

Xenja Kurth (22), Aarau, Serviceangestellte: «Extrem schade, fände der Vorabend nicht statt»

«Für mich gehört der Maienzug-Vorabend einfach zu Aarau. Deshalb fände ich es auch extrem schade, fände er in diesem Jahr nicht statt oder würde sogar ganz abgeschafft. Natürlich finde ich es gut, dass die Stadt die Abfallproblematik angehen will, auch mit einem Mehrwegbecher-System – es ist einfach schade, dass man sich nicht einigen konnte. Nun schaut jeder der rund 60 teilnehmenden Bars, Restaurants und Clubs für sich – ich frage mich, ob der Vorabend so noch funktioniert und ob es so schlussendlich weniger Abfall geben wird.»

Manfred Statzer (78), Rentner, Aarau: «Unbegreiflich, wenn das ins Wasser fällt»

«Ich war zuletzt vor etwa fünf Jahren am Maienzug-Vorabend und bis jetzt hat es mir immer gefallen, auch wenn mir das Gedränge in der Stadt inzwischen zu viel geworden ist. Dass der Anlass nun wegen eines Mehrwegbecher-Systems ins Wasser fallen soll, finde ich unbegreiflich. Was ist daran kompliziert? Andere Städte haben solche Systeme bereits seit über 20 Jahren an jedem Fest, die Aarauer müssten sich vielleicht einfach dort erkundigen. Der Stadt würde auch wirklich etwas fehlen, gäbe es den Vorabend nicht mehr – und Aarau hat ja schon heute den Ruf, eine langweilige Stadt zu sein.»

Carmen Monaco (39), Fachfrau Gesundheit, Aarau: «Frechheit, dass der Anlass nun nicht bewilligt wird»

«Ich freue mich jedes Jahr riesig auf den Vorabend. Und in diesem Jahr war die Vorfreude noch grösser, nach der Coronazeit wieder einen richtigen Maienzug-Vorabend erleben zu dürfen. Darum finde ich es eine verdammte Frechheit, dass der Anlass nun nicht bewilligt wird, und das nur wegen Plastikbechern! Auch mir ist natürlich wichtig, dass das Abfallproblem, das sich nach solchen Grossanlässen stellt, angegangen wird. Aber ich kann nicht glauben, dass man da keine andere Lösung gefunden hätte, wenn man rechtzeitig mit der Planung angefangen hätte.»

Steven Schaub (35), Printmedienverarbeiter, Rupperswil: «Ich bin sicher, man würde eine Lösung finden, wenn man danach suchen würde»

«Früher ging ich jedes Jahr an den Maienzug-Vorabend und finde es nach wie vor eine richtig coole Sache. Inzwischen schaffe ich es häufig nicht mehr, mit zwei kleinen Kindern fehlt einfach die Zeit. Trotzdem fände ich es schade, wenn man ihn nun abschaffen würde. Dass der Anlass nun an einem Mehrwegbecher-System scheitern soll, finde ich Blödsinn – und ich bin sicher, man würde eine Lösung finden, wenn man danach suchen würde. Ich hoffe, dass der Vorabend bestehen bleiben kann: Wenn meine Kinder dann älter sind, würden sie sich über so einen tollen Anlass sicher auch sehr freuen.»

Rebekka Stirnemann (40), Bewegungspädagogin, Aarau: «Ich glaube nicht, dass das Problem an sich unlösbar ist»

«Ich bin in Aarau aufgewachsen, von daher gehört für mich der Vorabend seit klein auf dazu. Inzwischen gehe ich aber nur noch, wenn es organisatorisch möglich ist. Ich finde es seltsam, dass man für das Problem mit den Mehrwegbechern keine Lösung gefunden hat – in jeder Bar klappt es doch auch, dass man sein Glas entweder zurückgibt oder zumindest stehen lässt? Natürlich sind die Dimensionen am Vorabend anders, aber ich glaube nicht, dass das Problem an sich unlösbar ist. Zumindest hoffe ich, dass sich die Betreiber und die Stadt etwas einfallen lassen, denn es wäre für Aarau wirklich schade, wenn es den Vorabend nicht mehr gäbe.»

Adrian Fäs (45), Gerichtsschreiber, Zürich: «Mutet ein bisschen speziell an»

«Da ich inzwischen in Zürich wohne, besuche ich den Maienzug-Vorabend eigentlich nicht mehr – wenn schon, dann den Maienzug selber. Früher gehörte aber, da ich hier aufgewachsen bin, auch der Vorabend immer dazu. Daher mutet es jetzt ein bisschen speziell an, dass der Vorabend ins Wasser fallen soll, weil man das Problem mit den Mehrwegbechern scheinbar nicht lösen kann. Für die Stadt Aarau hoffe ich, dass doch noch eine Lösung gefunden wird, es wäre einfach schade um den schönen Anlass. Aber persönlich betrifft es mich nicht mehr so sehr.»