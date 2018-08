Der Industriestandort Oberentfelden macht schwierige Zeiten durch. General Electric (GE) schliesst seinen Standort und verlagert die Produktion bis Ende 2019 nach Birr. Damit gehen in Oberentfelden gegen 500 Arbeitsplätze verloren. Auf dem Werkareal hängt schon länger eine «Zu Verkaufen»-Tafel. Bereits verkauft ist die Industrieliegenschaft in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Räume des in «A1 Areal» umbenannten Komplexes stehen aber noch weitgehend leer und werden zur Vermietung angeboten.

Umzug nach Strengelbach

Am Haupteingang hängt ein Schild. «Wir sind umgezogen! Seit dem 25. Juni 2018 finden Sie uns unter einer neuen Anschrift in Strengelbach bei Zofingen AG.» Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, ist die Firma Umdasch («The Shop Makers!») ins «Färbi»-Areal an der A2 gezügelt. Von dort aus sind noch 15 Personen tätig. Im Projektmanagement, Verkauf und in der Montage. Der gesundgeschrumpften Firma geht es gut: Sie wächst wieder und bietet offene Stellen an. Vom Schweizer Standort aus wird auch das deutsche Umdasch-Geschäft (10 Personen) geführt.