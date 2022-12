Umbau SBB lüften das Geheimnis: Wer alles neu in den Bahnhof Aarau einzieht, wer bleibt, wer geht Kulinarisch wird der Bahnhof Aarau mit der Neubesetzung einiger Ladenlokale aufgewertet. Kleider wird man (fast) vergebens suchen. Die SBB wollen ausserdem «mit verschiedenen Massnahmen die Aufenthaltsqualität verbessern».

Verlässt den Bahnhof: Bücher Lüthy. Bleibt: Der gut frequentierte Coop.

Ein Baugesuch hatte vor einigen Wochen schon verraten, dass im Bahnhof Aarau ein grosser Umbau geplant ist. Bekannt war beispielsweise, dass die SBB ihr Reisezentrum, das sich heute im Untergeschoss befindet, zügelt. Es kommt ins Erdgeschoss, wo heute die Apotheke angesiedelt ist. Die Apotheke wiederum zieht ins Untergeschoss – anstelle des Chicorées, der wegzieht. Das Ladenlokal wird aber noch gegen Osten hin vergrössert.

Ebenso hatte Orell Füssli bereits mitgeteilt, dass der Buchhändler eine dritte Aarauer Filiale (nach jener an der Bahnhofstrasse und an der Hinteren Vorstadt) am Bahnhof plant. Im Untergeschoss. Und zwar mit integriertem kleinen Café. Dieses soll von der alteingesessenen Aarauer Confiserie Brändli betrieben werden.

«Das Ziel ist ein Bahnhof mit Anziehungskraft»

Die SBB hatten sich bisher recht bedeckt gehalten. Es waren noch Verhandlungen im Gange. Ausserdem war das Baugesuch beim Stadtrat noch pendent – er hat es aber mittlerweile bewilligt. Auf Anfrage der AZ lüften die SBB jetzt das Geheimnis, obwohl mit einzelnen Interessenten nach wie vor Verhandlungen laufen. «Bei der Zusammenstellung des Angebots achten die SBB darauf, dass sich neben etablierten Grössen auch regionale Konzepte an guter Frequenzlage präsentieren können. Das Ziel ist ein Bahnhof mit Anziehungskraft, der den aktuellen Ansprüchen der Reisenden sowie der Bahnhofbesucherinnen entspricht.»

Demnach kommen neu ins Erdgeschoss die Lokale «Pizzeria Peppino» sowie «Mian & Fan», eine Nachfolge des heutigen «Scent of Bamboo». Ausserdem die Bäckerei Hug und die Confiserie Sprüngli. Die Versorgung an Kohlehydraten dürfte demnach am Bahnhof gesichert sein; kommt doch die Bäckerei Wälchli (wieder) in den Neubau Bahnhof Süd. Und eben: Die Confiserie Brändli betreibt das Café im neuen Orell Füssli, der wiederum ins Untergeschoss kommt. Dort wird gemäss SBB dann ebenfalls neu die Bahnhof-Apotheke angesiedelt.

Anpassung an veränderte Bedürfnisse

Wie die SBB ausserdem bestätigen, bleibt ein grosser Teil der Mieter im Untergeschoss bestehen. Das sind der Brillenhändler Visilab, der «Tchibo»-Shop (das wird künftig der einzige Ort im Bahnhof sein, wo man ein kleines, wechselndes Kleidersortiment findet), das Fast-Food-Lokal Burger King, die gut frequentierte Coop-Filiale, der italienische Coop-Ableger «Sapori d'Italia», der «Brezelkönig», die Coiffeurkette Gidor, das «Nail World Center». Auch die Kioske im Erd- und im Untergeschoss bleiben.

Es gibt aber auch Abgänge. Dazu gehören beispielsweise das Bücherhaus Lüthy und das Blumenhaus Frei. Letzteres zieht in den Neubau an der Kasernenstrasse, der anstelle des Hotel Argovia («Goldige Öpfel») entsteht.

Die SBB schreiben in einer Mitteilung, sie nehme das Auslaufen diverser Mietverträge im vor zwölf Jahren eröffneten Bahnhofgebäude zum Anlass, das Angebot an die veränderten Bedürfnisse der Pendlerinnen und Pendler anzupassen. Nebst den erwähnten grösseren Veränderungen «werden mit kleinen, baulichen Eingriffen die bestehenden Ladenflächen aufgefrischt und die Aufenthalts- und Durchgangsbereiche mit neuen Verweilzonen ausgestattet». Der Umbau startet im Februar 2023. Vereinzelte Rückbauarbeiten werden bereits im Januar durchgeführt. Die Eröffnungen erfolgen etappiert im Jahresverlauf 2023.