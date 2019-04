Das ehemalige Kosthaus der Firma Bally war ein Prestigeobjekt der Schuhunternehmer. 100 Jahre und mehrere Besitzerwechsel später wird das Gebäude zum Prestigeobjekt von jemand anderes: Architekt Martin Eitelbuss. Bald 70-jährig, weisse Mähne, hemdsärmelig. 2012 hat sein Architekturbüro das Gebäude gekauft. Seither wird das Kosthaus umgebaut, diesen Sommer wird man fertig werden. Der Umbau sei bitter nötig gewesen, meint Eitelbuss: «Das war ganz schlimm, was mein Vorgänger hier gemacht hat. Wir mussten viele alte Sünden bereinigen.» Unter ihm soll alles anders werden: «Das Kosthaus-Areal soll wieder zum Verbindungsstück zwischen dem Bally-Industrieareal und dem Bally-Park werden», wurde bei der Präsentation des Projekts vor einigen Jahren plakativ angekündigt. Im Kosthaus brachte Eitelbuss die Lifestyle adventure GmbH unter. Seither werden Events durchgeführt: Konzerte, Messen oder Hochzeiten etwa. «Uns war wichtig, dass das Haus weiterhin teilweise öffentlich genutzt werden kann.»

Neben dem Kosthaus sind zwei Neubauten geplant. An der Aare ein Mehrfamilienhaus, in Richtung Bahngleise ein Komplex. Dort sollen die Ballyana-Stiftung und das Bally-Schuhmuseum Platz bekommen. Auch eine Tiefgarage ist vorgesehen. Der Gestaltungsplan befindet sich momentan beim Kanton in der Vorprüfung. Geht alles gut, will Eitelbuss Anfang nächstes Jahr die Baugesuche einreichen.

Er sei lange auf der Suche nach einem passenden Areal gewesen, das er umbauen könne. In Schönenwerd ist Eitelbuss schliesslich fündig geworden. Unter dem Dach des Kosthauses entstehen fünf Wohnungen. Dort wird er mitsamt Familie einziehen. Gigantische Loftwohnungen mit Dachterrasse. Direkt an der Aare, den Bally-Park unmittelbar vor der Haustür. «Fantastisch» und «wunderbar», so beschreibt Eitelbuss den Ort. Über Geld mag er nicht reden. «Das ist teuer, logisch. Das sieht jeder. Aber es ist ja auch für die nächsten hundert Jahre.»

«Das ist es wert.» Dieser Satz ist für Eitelbuss beinahe schon ein Motto. In seiner Laufbahn hat er sich darauf spezialisiert, alte Gebäude umzubauen. «Ich wollte immer besondere Sachen machen.» Ein wenig Trotz schwingt in seiner Stimme mit. «Die Leute sagen immer: ‹Das lohnt sich gar nicht. Reiss solch alte Gebäude doch lieber ab und bau sie neu, das kommt billiger.›» Doch davon hält er nichts. Klar sei dieser Weg billiger und einfacher. Doch: «Etwas Altes nicht abzureissen, sondern daraus etwas Gescheites zu machen, das ist die grosse Herausforderung.» So gehe es auch darum, zu beweisen: «Es geht auch anders.»

Sein Geld verdiente Eitelbuss mehrheitlich im Ausland. Fast auf der ganzen Welt habe er schon gebaut. Nun will der bald 70-Jährige langsam kürzertreten. Der Umbau wird sein letztes Projekt sein. Sein krönender Abschluss, wie er schmunzelnd meint.