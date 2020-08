Umbau für 1,53 Millionen – das Restaurant Comitato Cittadino wird saniert

Die Pizzen gehören zu den besten der Stadt: Das italienische Restaurant Comitato Cittadino mit seiner Terrassenwirtschaft findet gerade im Sommer grossen Anklang. Der Gastrobetrieb erfüllt aber nicht mehr die Vorschriften des Lebensmittelinspektorats, die Küche muss saniert werden. Gehören tut das Altstadthaus am Hammer 1 der Stadt Aarau, diese investiert nun 1,53 Millionen Franken in den Umbau. Das entsprechende Baugesuch liegt auf. Laut den Grundrissplänen wird vor allem das Erdgeschoss gründlich erneuert: Ein Teil der Decke zum ersten Obergeschoss hin und einzelne Wände werden abgebrochen, dadurch entsteht ein offener, fünf Meter hoher Raum für rund 16 Gäste. Im ersten Obergeschoss sollen weitere 52 Personen Platz haben. Es gibt eine neue Eingangstüre, zum Vorgarten hin wird ein kleines Fenster für den Restaurant-Service eingebaut. Ein neuer Seiteneingang in Richtung Hammer soll die Erschliessung des Hauses verbessern.

Büroräume und Mietwohnung in gutem Zustand

«Mit der Neugestaltung der internen Erschliessung soll eine Entflechtung zwischen dem Restaurant im Erd- und 1. Obergeschoss, den Büros im 2. Obergeschoss und der Mietwohnung im Dachgeschoss erreicht werden», heisst es seitens der Stadt. Erd- und 1. Obergeschoss werden «grundsaniert» und «brandschutztechnisch ertüchtigt», inklusive Küche und neuer Toiletten.

Die Büroräume und die Mietwohnung seien in einem guten Zustand und sind vom Umbau nur minimal betroffen. Projektverfasser ist das Aarauer Architekturbüro Moser+Colombo, das etwa das alte Industrie- und Bürogebäude am Badergässli im Schachen oder die ehemalige Schalterhalle der UBS – heute Begegnungszentrum der Krebsliga Aargau – renoviert hat.

Laut Stadt wird das Haus nach der Sanierung weiter durch den Verein Shift betrieben, der die Arbeitsintegration von fremdsprachigen Jugendlichen fördert. Der Verein «a tavola» führt den Mittagstisch. Unter dem Namen «Haus der Kulturen» soll ein Gastrobetrieb geführt und Ausbildungsplätze für Küche und Service sowie Gastrokurse angeboten werden. Im 3. Stock könnten WG–Zimmer für die Lernende entstehen. Das Comitato Cittadino soll weiterhin am Wochenende geöffnet haben.