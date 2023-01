Aarau Wegen hoher Zuweisungszahlen: In Aarau haben jetzt mehr unbegleitete minderjährige Asylsuchende Platz Die Unterkunft an der Weihermattstrasse, wo alleinreisende minderjährige Asylsuchende leben, wurde erweitert. Die Zuweisungszahlen durch den Bund sind hoch: Ende 2022 lebten 210 sogenannte «UMA» im Kanton Aargau.

Die Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) an der Weihermattstrasse in der Aarauer Telli. Nadja Rohner

Der Kanton hat seine Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (kurz: UMA) an der Weihermattstrasse in der Aarauer Telli ausgebaut. Der Stadtrat konnte das entsprechende Umnutzungsgesuch für den Dachstock der Liegenschaft bewilligen. Konkret entstanden ist ein zusätzlicher Schlafraum, in dem zehn Personen unterkommen. «Baulich gab es keine Veränderungen», präzisiert Pia Maria Brugger, Leiterin Kantonaler Sozialdienst. «Brandschutztechnisch verfügen die Räumlichkeiten über den nötigen Ausbaustandard. Das Dachgeschoss wurde mit Betten und Schränken eingerichtet.»

Die Aarauer UMA-Unterkunft wurde 2015 eingerichtet, nachdem der Kanton in Kritik geraten war aufgrund der Unterbringung alleinreisender Minderjähriger in den grossen kantonalen Asylunterkünften. Damals waren es rund 80 Betroffene, von denen dann knapp zwei Dutzend in der neu eröffneten Unterkunft in einem Mehrfamilienhaus im Aarauer Wohnquartier ziehen konnten. Als die AZ im August 2015 für eine Reportage vor Ort war, war der jüngste Bewohner erst zehn Jahre alt, der älteste 17.

Der jetzige Kapazitätsausbau wurde laut Pia Maria Brugger nötig aufgrund der hohen Zuweisungen des Bundes der letzten Monate: «Der Kantonale Sozialdienst ist weiterhin daran, zusätzliche Plätze zu schaffen, da die UMA-Zuweisungen durch das Staatssekretariat für Migration (SEM) weiterhin sehr hoch sind und gemäss Prognosen des SEM in den nächsten Monaten auch hoch bleiben dürften.»

Stand 31. Dezember 2022 lebten 44 der 210 im Aargau untergebrachten UMA in der Unterkunft an der Weihermattstrasse in Aarau. Laut Brugger hat das Staatssekretariat für Migration dem Kanton Aargau seit Anfang 2022 durchschnittlich 15 UMA pro Monat zugewiesen, zuletzt mit steigender Tendenz. «Minderjährige Schutzsuchende aus der Ukraine, die ohne Eltern einreisen, haben in der Regel Verwandte und/oder Bekannte hier oder auf der Reise mit dabei, deshalb sind sie in diesen Zahlen nicht enthalten», so Brugger.