Die neue Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden bedeutet für Oberentfelden den Wegfall des Kantonsbeitrags von rund 2 Mio. Franken an die Sozialhilfekosten und eine Mehrbelastung von 300 000 Franken für nicht bezahlte Krankenkassenprämien.

Auf der andern Seite entfällt beispielsweise der jährliche Gemeindebeitrag von 700 000 Franken an den öffentlichen Verkehr. «Bei Berücksichtigung aller Folgen der neuen Aufgabenteilung», heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Oberentfelden, «kommt es in der Summe zu einer Mehrbelastung des Kantons und einer entsprechenden Entlastung der Aargauer Gemeinden.» Der kantonale Steuerfuss steigt deshalb um 3 Steuerfussprozente.

Diese Mehrbelastung der Steuerpflichtigen wird in Oberentfelden, wie eigentlich vorgesehen, durch eine Reduktion des Gemeindesteuerfusses um 3 Prozent kompensiert. Sprich: Dieser sinkt von 113 auf 110 Prozent. Anders als etwa die Steuerpflichtigen von Aarau, Buchs und Suhr (sofern dort Volk respektive Gmeind Ja dazu sagen) bezahlen also jene von Oberentfelden 2018 nicht mehr Steuern.

Wegen des Bevölkerungswachstums rechnet das Budget mit höheren Steuereinnahmen. Auch bei den Steuern der juristischen Personen werden höhere Zahlungen erwartet. Zudem sind 300 000 Franken an Nachtragszahlungen des Kantons budgetiert, die im Folgejahr dann aber entfallen werden.

Auswirkungen hat auch die Neuordnung des Finanzausgleichs. Insgesamt erhält Oberentfelden 2018 aus den verschiedenen Finanzausgleichskomponenten einen Beitrag von 2,36 Mio. Franken. Insgesamt kann ein Ertragsüberschuss von 592 492 Franken budgetiert werden.

Die geplanten Nettoinvestitionen ohne Eigenwirtschaftsbetriebe belaufen sich auf 4,63 Mio. Franken. Darin enthalten ist der auf Oberentfelden entfallende Anteil eines von der Kreisschule geplanten, einer Volksabstimmung unterliegenden Kredits über 2 Mio. Franken für die Instandstellung der Schulliegenschaften.

Die Investitionen können nur zu 38 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf rund 2,87 Mio. Franken. Um diesen Betrag verschuldet sich die Einwohnergemeinde trotz des budgetierten Ertragsüberschusses neu.(uw)