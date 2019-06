Was hatte man in den Sozialen Medien die letzten Tage Phrasen gedroschen. Den Tag nicht vor dem Abend loben; das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist, jaja, schon klar. Aber nach dem 4:0 Sieg des FC Aarau am Donnerstagabend in Neuenburg musste man kein grenzenloser Optimist sein, um das Bier für die Aufstiegsparty nach dem Rückspiel im Brügglifeld kalt zu stellen und sich vorsorglich für den Montagmorgen im Büro abzumelden.

Vergebens. Um 18 Uhr, 52 Minuten und 5 Sekunden zerbrach der Aufstiegstraum des FC Aarau und seiner Anhähnger. «Ihr sind doch Halbschüeh», entfuhr es einem FCA-Fan in die Stille hinein, die nach dem Entscheidungstor herrschte. Wen er genau meinte, blieb offen.

Theorien für das Scheitern wurden herumgeboten. Obs der Schiri war, der mit seinen roten Socken, der angeblich Heimatort Neuenburg habe, wie man sich zuflüstert nach dem dritten Bier? Oder der Trainer, der doch endlich «diesen Schneuwly, der keinen Pass schafft», auswechseln solle, und zwar subito? Oder die Gegner, die doch auffällig oft zu Boden gingen? Oder doch die ungewohnte Hitze, die auch die Spieler träger machte, immerhin hat man vor weniger als einem Monat noch im Schneematsch gegen Lausanne gewonnen. «Hat halt nicht gereicht» ist wohl die klarste Antwort, ausgesprochen von einem Vater an seinen enttäuschten Dreikäsehoch.