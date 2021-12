Uerkheim 26 Hobby- und Lagerräume an der Dorfstrasse geplant Derzeit liegt auf der Gemeinde ein Baugesuch für sogenannte Gewerbeboxen auf. 26 davon sollen auf einer unbebauten Parzelle direkt an der Uerke entstehen.

An der Dorfstrasse 91 in Uerkheim sollen sogenannte Gewerbeboxen entstehen. Florian Wicki

Auf der derzeit noch unbebauten Landparzelle 685 an der Dorfstrasse 91 in Uerkheim sollen bald sogenannte Gewerbeboxen entstehen. Dies geht aus einem Baugesuch hervor, das derzeit und noch bis am 24. Januar bei der Gemeinde aufliegt. Bauherrin ist die gleichnamige Gewerbeboxen AG mit Sitz an ebendieser Adresse.

Auf dem Areal, direkt am Bach Uerke gelegen, sollen laut Baugesuch zwei Gebäude entstehen. Eines davon einstöckig mit einer Grundfläche von 11 x 48 Metern, das andere eineinhalbstöckig auf 22 x 54 Metern. In den beiden Gebäuden sollen insgesamt 26 Gewerbeboxen, also Standplätze für Hobby- oder Lagerräume entstehen. Beheizt werden die Räume mittels Erdsonden-Wärmepumpe.

Vorgesehen sind um die Gebäude herum zudem 54 unbedeckte Parkplätze, die Mehrheit davon direkt an der Dorfstrasse. Ebenso eingeplant sind 10 Veloparkplätze. Die gesamten Baukosten belaufen sich laut Angaben im Gesuch auf 3'470'000 Franken inklusive Umgebungsarbeiten. Gebaut werden soll 2022.