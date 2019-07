Hinunterschalten! Das werden die Automobilisten in Aarau künftig vermehrt tun müssen. Denn die Stadt hat gestern ein Konzept für die Schaffung von Begegnungszonen in Wohnquartieren präsentiert.

Es erleichtert die Umwandlung von «Tempo 30»- in «Tempo 20»-Strassen. Mehr noch: Es lädt die Anwohner geradezu ein, Langsamfahrzonen zu beantragen. Das Konzept hat für Städte der Grösse von Aarau Pioniercharakter.

«Deutliche Erhöhung der Lebensqualität»

Was Begegnungszonen anbelangt, ist Aarau bereits jetzt recht fortschrittlich: In der ganzen Altstadt (inklusive Graben) herrscht bereits seit Jahren «Tempo 20» und die Fussgänger haben absoluten Vortritt vor allen anderen Fahrzeugen (auch Velos).

Eine Geschwindigkeitsreduktion beschlossen ist auch für die Vordere Vorstadt und den Rain. Diese wird markiert, sobald die Sanierungsarbeiten ausgeführt sind (Baubewilligungsverfahren ist am Laufen).

In den Quartieren gibt es erst zwei «Tempo 20»-Inseln: in der Telli (Sengelbachweg) und im Gönhard (Jura-/Augustin-Keller-Strasse). Doch das wird sich in absehbarer Zeit ändern – und ist so durchaus beabsichtigt. Jedenfalls schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung: «Die Schaffung einer Begegnungszone kann die Lebensqualität in einer Quartierstrasse deutlich erhöhen.»