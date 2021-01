Über 150 neue Wohneinheiten: Run auf den «Baumgarten»

Erst, wenn alle Baubewilligungen rechtskräftig sind, beginnt die Vermarktung. Bisher konnte man sich als Interessent registrieren lassen. «Die Nachfrage ist sehr gross», sagt Seidel. Das überrascht ihn nicht: «Die Lage ist ein grosser Vorteil dieser Überbauung. Man ist auch zu Fuss sehr rasch in der Stadt, und die Bushaltestelle liegt in unmittelbarer Nähe. Auch haben praktisch alle Wohnungen aufgrund der Hanglage und der abgestuften Bauweise eine schöne Fernsicht.» Eine 4,5-Zimmer-Wohnung kostet etwa 840000 Franken, ein Reihenhaus gibt’s ab rund 1,03 Mio. Franken.

Es dürfte das grösste Neubauprojekt sein, das man in Küttigen je gesehen hat. Die Überbauung Baumgarten im Ortsteil Rombach wird, wenn sie im Herbst/Winter 2022 fertig ist, 143 Wohnungen – davon 66 Mietwohnungen – aufweisen. Hinzu kommen 20 Reiheneinfamilienhäuser. Das Projekt entsteht auf dem früheren Areal der Gärtnerei Hauenstein, daher der Name.

Speziell: Die Siedlung kommt nicht aus einem Guss. Drei Architektenbüros sind beteiligt. FFBK Architekten, Zürich, haben die Reihenhäuser entlang der Bibersteinerstasse entworfen. Von ERP Architekten, Baden, stammen die braunen Häuser im mittleren Bereich; und Frei Architekten, Aarau, sind für die roten Häuser im nördlichen Teil zuständig. Das helle Mehrfamilienhaus auf der Visualisierung gehört nicht zum Baumgarten-Projekt; es ist schon bald fertig gebaut.

Seidel erklärt: «Die Architektursprache der drei Häusergruppen ist unterschiedlich. Dank dieses breiten Spektrums ist für jeden Geschmack etwas dabei.» In den roten Häusern sind die Grundrisse eher klassisch, die Nutzungsbereiche klar getrennt. Die braunen Bauten hingegen weisen Grundrisse auf, in dem die Wohnbereiche durchaus verspielt ineinander übergehen. «Alle Häuser haben gemeinsam, dass die holzverkleidete Fassaden tragen», sagt Seidel. «Das war so gewünscht – einerseits, weil die Bauherrin Erne in der Holzbaubranche tätig ist, und andererseits, weil man mit diesem nachhaltigen Baumaterial den Charakter des früheren Baumschul-Areals würdigen möchte.»