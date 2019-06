Die Stadt ist beflaggt, der Aufbau im Schachen und auf den anderen Wettkampfplätzen läuft auf Hochtouren. Es ist alles bereit für den Start des wichtigsten Breitensportanlasses des Jahres: Am kommenden Donnerstag beginnt in Aarau das Eidgenössische Turnfest (bis 23. Juni). Die grösste Unbekannte des Grossanlasses ist das Wetter. Für die Stimmung und für den finanziellen Erfolg spielt es eine eminent wichtige Rolle, ob die Sonne scheint oder ob es tagelang wie aus Kübeln giesst.

Man kann sagen, ein Eidgenössisches ist immer auch eine Wette auf das Wetter. Darum blicken die Organisatoren gespannt in den Himmel und auf die Apps der Meteorologen: Eine erste Bestandesaufnahme eine Woche vor dem Festbeginn ergab am Donnerstag: Es gibt Hoffnung auf Sonne, eine Regendusche ist aber nicht ausgeschlossen. Denn es ist nächste Woche keine wirklich stabile Wetterlage in Sicht – entsprechend weit gehen die einzelnen Prognosen auseinander.

Regen zum Wochenstart

Unter diesen Voraussetzungen sind die Experten zurückhaltend mit Vorhersagen. Der prominenteste der Schweizer Meteorologen, Jörg Kachelmann, erwartet am Donnerstag einen Mix aus Sonne und Regen – mit Höchsttemperaturen bis 29 Grad. Ähnlich sieht es «The Weather Channel»: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt am kommenden Donnerstag (gemäss gestriger Prognose) bei 20 Prozent. Sie steigt auf das Wochenende hin auf bis 60 Prozent. Was sagt das «Landi Wetter»? Am Donnerstag war erst eine Prognose bis Mittwoch verfügbar. Von Montag bis Mittwoch beträgt die Regenwahrscheinlichkeit hohe 90 Prozent – allerdings soll es jeweils nur wenig schütten. Das heisst: Die grösste Zeit der Tage wird trocken sein. Etwas weniger optimistisch ist Meteo Schweiz, das für Dienstag immer wieder Nässe vorhersagt.

Auch MeteoNews AG sagt für Anfang nächste Woche Regen voraus. Eine Prognose für das erste Turnfestwochenende wagt Cédric Sütterlin, Meteorologe bei MeteoNews, auf Anfrage der AZ, keine abzugeben. Laut Sütterlin ist die Wetterlage nächste Woche sehr unsicher: «Es ist nicht möglich, vorauszusagen, wo die Hoch- und Tiefdruckgebiete zu liegen kommen. Und auch das Regenrisiko ist extrem unsicher.» Aussagen, die die Organisatoren des Turnfestes nicht gerne hören. Man würde ein stabiles Hoch bevorzugen – vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Oder die Wettergötter sind dem zweiten, wichtigeren Wochenende wohler gesinnt und die Tuner strahlen mit der Sonne um die Wette. (kw)

Fliegen Sie mit der Drohne zur Turnfest-Haupttribüne in Aarau