Turnfest-Schriftzug «AARAU» kommt ins Gönhard-Quartier

Am Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau gab es an den riesigen Holzbuchstaben, gefertigt von der Schöftler Zimmerei Brunner, kein Vorbeikommen. Jeder Verein liess sich damit abbilden. Der AARAU-Schriftzug war eine Idee von Aarau Standortmarketing, das das Tourismusbüro aarau info betreibt.

Nach dem Turnfest war schnell klar, dass man die Buchstaben in irgendeiner Form auf dem Stadtgebiet erhalten will. Bis zum Wintereinbruch 2019 standen sie im Schachen, ganz in der Nähe ihres ursprünglichen Standorts am Turnfest.