An diesem Samstagvormittag herrscht eine konzentrierte Stimmung und emsiges Treiben im Kommandoposten der Einsatzleitung des Zivilschutzes neben der Aarauer Sporthalle. Hier fliessen alle Fäden zusammen: Informationen des Organisationskomitees (OK) und der anderen beteiligten Partnerorganisationen wie Stadt- und Kantonspolizei werden hier gebündelt und Aufträge koordiniert. Neben den Dienstleistenden der Zivilschutzorganisation (ZSO) Reusstal-Rohrdorferberg stehen an diesem ersten Wochenende des Turnfestes auch Angehörige die drei weiteren Einheiten ZSO Wohlen Region, Mutschellen und Mittleres Reusstal im Einsatz. «Diese vier ZSO, die auf nächstes Jahr zur ZSO Aargau Ost fusionieren, arbeiten jetzt schon Hand in Hand», sagt Kompaniekommandant Marc Schmidhauser. Die operative Einsatzleitung am Turnfest übertrug er an seinen Stellvertreter Bram Scheidegger übertragen.

Die ZSO Reusstal-Rohrdorferberg führte in der Rolle als Einsatzleitung den Kommandoposten des Zivilschutzes im Aarauer Schachen und koordiniert so die Einsätze aller beteiligten Zivilschutzdienstleistenden am Turnfest – ebenfalls werden Verkehrsposten in der ganzen Stadt betrieben, um den Verkehr während des sportlichen Grossereignisses zu regulieren. Die anderen beteiligten Zivilschutzorganisationen übernehmen ebenfalls essenzielle Aufgaben wie Fahrtendienst im Shuttle-Betrieb für die Dienstleistenden und den Transport von Material und Verpflegung sowie Betreibung der Unterkünfte in den Militär- und Zivilschutzanlagen in Aarau

