«Süsses oder Saures», fordern jeweils an Halloween, am letzten Oktoberabend, seit ein paar Jahren Jugendliche an der Haustür. «Eier oder Geld», erbetteln die ledigen jungen Männer in Auenstein seit 1890 – mit Unterbrüchen – in der Woche vor dem Weissen Sonntag. Am Sonntag nach Ostern findet nämlich im Zweijahresrhythmus das Eierauflesen statt, ein Volksfest, der Fasnacht verschwägert, an welchem die Hauptstrasse zur Arena wird. Und die Sammelaktion am Dienstag und Mittwoch dient sozusagen der Rohstoffbeschaffung.

Fidele Junggesellengruppe

Schneefall oder Sonnenschein? Der Aprilabend, an dem die Auensteiner Jungmänner auf Betteltour gehen, bringt beides und stimmt damit perfekt auf den Wettkampf ein zwischen Frühling und Winter am Sonntag. Die älteren Auensteiner wissen, warum sie Ken Joho (36), Djordje Zdrivkovic (24), Lukas Frei (23) und Ibrahim Gebeili (16) gutes Wetter wünschen. Die Farben der Figuren kommen besser zur Geltung, und es ist angenehmer zu rennen und Eier zu werfen. Und vor allem: am Strassenrand zu stehen. Nur der dick gepolsterte Strohmann mags lieber kalt. Ken Joho war übrigens schon Strohmann, Alter, Neger und Bajass.