Trotz Sieg: Stadion-Befürworter fürchten sich vor juristischen Schritten der Gegner

«Die Aarauer haben ein starkes Signal ausgesendet: Auf der Industriebrache Torfeld Süd kann ein modernes Stadion gebaut werden, eingebettet in ein attraktives, neues Stadtquartier, das nach ökologischen Grundsätzen errichtet wird.» So liess sich Martin Kull zitieren. Er ist Chef und Besitzer der HRS, die das Stadion und die vier Hochhäuser bauen will.

Kull weiter: «HRS erwartet nun von den Projektgegnern, dass sie das sehr deutliche Ergebnis dieser erneuten Volksabstimmung demokratisch akzeptieren und in Zukunft auf rein projektverzögernde Einsprachen verzichten.»

Ähnliches sagte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: «Wir hoffen, dass uns die Gegner jetzt nicht allzu viele Stolpersteine in den Weg legen werden.»