Trotz Bejagung: «Berggeissen» fühlen sich wohl im Aargauer Jura

Im Kanton Aargau leben 350 bis 400 Gämsen. Ein Teil von ihnen ist an der Wasserflue direkt oberhalb von Küttigen zu Hause. Diese Kolonie sorgt immer wieder für Erstaunen, wird die Gämse doch für ein alpines Tier gehalten. «Dabei hat sie schon immer auch im Mittelland und im Jura gelebt», sagt Erwin Osterwalder, Fachspezialist Abteilung Wald, Jagd und Fischerei beim Kanton.

Ende des 19. Jahrhunderts war die Gämse aber im Mittelland ausgerottet. Doch in den 60er-Jahren wurde sie wieder angesiedelt. Zuerst im Gebiet des Villiger Geissbergs, wo sich die Tiere so wohl fühlten, das bereits zehn Jahre später mit Abschüssen in die Population eingegriffen wurde.

Die Gämsen breiteten sich auch räumlich aus. «Mittlerweile ist die Gämse nördlich der Aare weit verbreitet und man findet sie von der Solothurner bis zur Zürcher Grenze», sagt Osterwalder. Heute gibt es neben der Kolonie im unteren Aaretal auch eine auf der Lägern sowie einen Schwerpunkt im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Aargau und Solothurn.

«Hier kann man jederzeit mit einer Gämse rechnen», sagt Osterwalder, als er an einem vernebelten Nachmittag oberhalb von Küttigen auf dem Wasserflueweg durch die Herrenmatt stiefelt. Osterwalder kommt aus einem gämsenreichen Kanton, sein Dialekt verrät es.

Die Gämsen im Jura gehen gern steil

Vor Osterwalder baut sich eine Flanke auf, an der die Überbleibsel des goldenen Oktobers mit letzter Kraft an den Bäumen hängen. Der Hang ist stotzig und felsig, genau nach dem Geschmack der Gämsen. «Sie brauchen steile Rückzugsgebiete», sagt er. «Das ist ihre Strategie gegen Feinde.»