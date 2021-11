Traurige Gewissheit Vermisste 43-Jährige in Küttigen tot aufgefunden Nach über einer Woche ist klar: Die vermisste Frau aus Küttigen ist verstorben.

Am vergangenen Mittwoch hat ein Jäger die Leiche einer Frau in einem Waldstück in Küttigen gefunden. Jetzt herrscht Gewissheit: Es handelt sich um die 43-Jährige, die seit dem 25. Oktober als vermisst galt. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mit.

Ein Verbrechen könne ausgeschlossen werden. (mwa)