Einmal im Stadion spielen zu können, vor Hunderten von Zuschauern: Davon träumt wohl jeder Fussballjunior. Am «NAB Family Day» im Brügglifeld wurde dieser Traum für knapp 400 Junioren Wirklichkeit. 36 Teams aus der Region massen sich auf dem legendären Rasen. Für einmal war der Platz in acht kleine Spielfelder unterteilt – «in der Grösse genau richtig für die Junioren: Es gibt viele Ballkontakte und Tore», sagt Sandro Burki (32).

Der FC Aarau-Captain hatte die Idee zum «Family Day». Eines Tages schlug er der Mannschaft vor, ein Turnier für die Junioren zu organisieren. «Die Spieler waren sofort dafür», sagt der Captain. Und so nehmen die FCA-Stars am «Family Day» eine ganz neue Rolle ein: Sie sind am Bratwurststand mit der Grillzange in der Hand, hinter der Kiosktheke oder als Schiedsrichter auf dem Platz anzutreffen. Daneben haben sie Zeit für Autogramme oder einen kurzen Schwatz, lachen und scherzen mit den Fans.