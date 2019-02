Ein 28-jähriger Kroate aus der Region soll die 66-jährige Hildegard Enz Rivola getötet haben. Die Aargauer Kantonspolizei hat den Mann am Dienstag verhaftet. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mit.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat gegen den Beschuldigten ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Der Beschuldigte bestreitet den Tatvorwurf. "Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Staatsanwaltschaft derzeit keinerlei Angaben zu den bisher getätigten Untersuchungshandlungen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen machen", teilt die Staatsanwaltschaft mit.



Seit der Tat arbeitet eine polizeiliche Sonderkommission und ein Team der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ununterbrochen an diesem Fall. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Kantonspolizei schliesslich am Dienstagabend den 28-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wird beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Über den Stand des Verfahrens werden die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Aargau zu gegebenem Zeitpunkt aktiv informieren.



Am Abend des 17. Januar 2019 hatten Nachbarn die 66-jährige Schweizerin mit zahlreichen Stichverletzungen vor ihrer Wohnung in Aarau aufgefunden. Das Opfer erlag später im Spital seinen schweren Verletzungen.

Update folgt.