Tötungsdelikt erschüttert Buchs – warum mussten die drei Kinder sterben?

Dass etwas ganz und gar nicht stimmt im Buchser Quartier, merkt man gestern Vormittag daran, dass im Parkverbot entlang der Bahnstrasse in Buchs Autos dicht an dicht standen. Manche davon mit Leuchtstreifen und Blaulicht. Die Einmündung zum Veilchenweg, eine Sackgasse, ist abgesperrt. Hier stehen ältere Einfamilienhäuser mit wenig Umschwung und abblätternder Farbe. Vor einem steht ein Van der Kantonspolizei, Menschen in Uniform oder in Ganzkörper-Schutzanzügen gehen ein und aus.

Was zu diesem Zeitpunkt, noch vor dem Mittagessen, die Runde macht: Ein grausames Verbrechen hat sich mitten in Buchs ereignet. Am Morgen, kurz nach 7 Uhr, war die Polizei informiert worden, dass sich in einem Einfamilienhaus vier Leichen befänden. Drei davon Kinder im Alter von 3, 11 und 13 Jahren. Auch einen toten Hund fanden die Einsatzkräfte.

Nach wenigen Stunden tritt die Mediensprecherin der Kantonspolizei erstmals vor die Kamera und sagte: «Der Tatverdächtige dürfte sich unter den Opfern befinden.»