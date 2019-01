Am vergangenen Donnerstag um zirka 18 Uhr wurde in Aarau an der Erlinsbacherstrasse 40 eine 66-jährige Schweizerin mit einem Messer getötet. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Aargau ersuchen die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.