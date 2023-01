Erlinsbach Nach Brand im «Löwen»: Tote Person gefunden Am Montag galt noch immer eine Person als vermisst. Nun bestätigt die Polizei: Der Brand im Restaurant «Löwen »in Erlinsbach SO fordert ein Todesopfer.

14 Bilder 14 Bilder Die Situation vor Ort am Sonntag nach dem Brand. Patrick Lüthy

Der «Löwen» ist am Samstagabend bei einem Brand weitgehend zerstört worden. Noch am selben Abend meldete die Polizei drei vermisste Personen, wovon zwei schliesslich aufgefunden werden konnten. Eine dritte Person galt auch am Montag noch als vermisst, es konnte kein Kontakt hergestellt werden.

Am Dienstag teilt die Kantonspolizei Solothurn nun mit, dass im Brandobjekt während der Untersuchung eine tote Person aufgefunden worden sei. Die Identität werde nun abgeklärt, zur Todesursache kann sie noch keine Angaben machen.

Das Gebäude muss nach dem Brand abgerissen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gang. Das Unglück machte das ganze Dorf betroffen, mit dem «Löwen» verbanden viele Einwohnerinnen und Einwohner zahlreiche Erinnerungen. (ArgoviaToday)