Unter dem Titel «Zwei Afghanen nach Streit von Güterzug erfasst» berichtete die «Schweiz am Wochenende» am 8. Juni über einen Vorfall beim Bahnhof Aarau. «Es ist für Mohammad Hossein Rezaii und seine afghanischen Kollegen ein grosses Anliegen, zum Bericht in der AZ vom 8. Juni Stellung zu nehmen», schreibt Susanne Klaus, Leitung Projekt UMA «Leben und Lernen» in der Aarauer Telli. Sie hat ihm geholfen folgenden Text zu schreiben:

«In der Nacht vom 6. Juni sind zwei meiner Freunde über eine Absperrung beim Aarau Bahnhof geklettert, danach wurden sie vom Zug erfasst und starben. Laut Polizei entbrannte zuvor ein Streit, wie die ‹Schweiz am Wochenende› im Titel des entsprechenden Artikels schrieb. Ich war einer der Augenzeugen. Die Bilder, wie der Zug meine beiden Freunde erfasste, zu vergessen, ist unmöglich. In der Zwischenzeit haben wir von Aminullah und Iftikar Abschied genommen. Der Zeitungsartikel und die Medienmitteilung der Polizei stimmen für mich so nicht und werfen ein falsches Licht auf meine verstorbenen Freunde. Es wurde geschrieben ‹zuvor entbrannte ein Streit› und ‹sie rannten auf die Gleise›. Dies entspricht nicht der ganzen Wahrheit.