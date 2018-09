Die 13 ist wohl meine Glückszahl. An einem 13. wurde ich geboren und am 13. des letzten Monats hat unser Spital in Lenzburg seine erste von drei Etagen eröffnet. Und wie das an Glückstagen so ist, nahm ich an besagtem Datum einen Tierschutzhund namens Lionel auf, der nun unser offizieller Spitalhund sein wird und zukünftig von der Büro-Etage seinen Charme verbreitet.

Aber der Reihe nach ...

Vor etwa acht Wochen erhielt ich einen lieben Brief von Evelyne Bader und Niels Hansen, welche die Hunde Auffangstation «New Graceland» in Waltenschwil bei Wohlen betreiben. Sie bedankten sich für mein Engagement im Tierschutz und hatten ein paar Vorschläge, wie man kooperieren könne. Da ich viele Anfragen dieser Art erhalte und ob meiner hohen Ansprüche in Sachen Tierschutz sehr skeptisch bin, schlug ich zunächst einen Besuch vor Ort vor.

Tierschutz ist ja schön und gut, aber er muss ernst genommen und gut organisiert sein. Einige Tierschutz-Vereine vermitteln wahllos und unkontrolliert die falschen Hunde zu ungeeigneten Besitzern, sodass die Fellnasen letzten Endes wieder in irgendeinem Tierheim landen. Einmal finanzierte ich einer Tierschutzorganisation die Rettung von 75 akut bedrohten Hunden in Rumänien. Musste dann aber im weiteren Verlauf feststellen, dass die weitere Versorgung dieser armen Geschöpfe gar nicht gesichert war – was ich dann meinerseits notgedrungen übernommen habe.

Offensichtlich ging es dieser Organisation primär darum, das eigene Selbstwertgefühl etwas zu stimulieren, indem man einfach mal Hunde rettet und sich dabei gut fühlt und feiern lässt – Struktur und langfristige Planung waren allerdings Fremdworte. Leidtragende sind dann letztlich die Tiere, die am Ende wieder auf der Strasse oder in Tötungsstationen landen.