Teufenthal/Aarau Historiker Thomas Eichenberger: «Meine Liebe zur WSB ging mit dem Orange verloren» Historiker Thomas Eichenberger, aufgewachsen über dem Bahnhof Teufenthal, hat ein 500 Seiten starkes Buch über die Wynental- und Suhrentalbahn geschrieben. Ein Bähnler sei er deswegen aber nicht, im Gegenteil.

Thomas Eichenberger hat sein Buch seinem Vater Hans Eichenberger gewidmet, einst Teufenthaler Stationsvorstand und später Aarauer Bahnhofvorstand. Bild: Sandra Ardizzone

Im Winter das Kratzen der väterlichen Schneeschaufel auf dem Perron in der morgendlichen Dunkelheit, im Sommer Mutters blassrosa Geranienpracht vor dem Fenster, Pflicht wie Leistungsausweis einer jeden Bahnhofvorstandsgattin, dazu der Bruder, der auswendig den Fahrplan der WSB nachfuhr, mit Rollmaterial und Stationsgebäude aus Lego nachgebaut. Eindeutig, die Weichen waren gestellt. Und doch sagt Thomas Eichenberger: «Ich bin kein Bähnler.» Und mit Nachdruck: «Überhaupt nicht.»

Thomas Eichenberger, 64, ist Historiker, ursprünglich mit Schwerpunkt Mittelalter, arbeitet seit über 30 Jahren für die ETH, seit kurzem im Institut für Kartografie. Und als überzeugter Nicht-Bähnler hat er eben ein über 500 Seiten starkes Werk herausgegeben: «Vom Gotthardzubringer zur S-Bahn – Die Wynental- und Suhrentalbahn». 500 nahrhafte Seiten, der Bildanteil ist klein, und es ist längst nicht alles, was Eichenberger geschrieben hat. «40 Prozent habe ich gekürzt.»

Hans Eichenberger, Bahnhofvorstand in Aarau, anno 1976. Bild: zvg

«Unsere Familie hat im Takt des Fahrplans gelebt»

Es passt also alles ganz und gar nicht. Und tut es doch: «Die WSB hat mein Leben geprägt, unsere Familie hat im Takt des Fahrplans gelebt.» Vater Hans war zeitlebens Angestellter der Wynentalbahn, ab 1949 als Stationsbeamter, von 1958 bis 1975 Stationsvorstand in Teufenthal und anschliessend bis 1993 Bahnhofvorstand in Aarau. Thomas Eichenberger bezeichnet seinen Bruder Dieter und sich als «Kinder der Wynental- und Suhrentalbahn», wobei das bei Mitautor Dieter auch für das Erwachsenenalter gelte. Was Thomas Eichenberger an Bähnlerblut fehlt, fliesst bei Dieter Eichenberger doppelt. «Die Motivation zum Verfassen dieses Buches ist deshalb auch eine sehr persönliche.»

Die Station Teufenthal: Hier lebte die Familie Eichenberger von 1958 bis 1975. Bild: zvg

Aber nicht nur. «Die WSB ist ein unspektakuläres, ja geradezu langweiliges Objekt», sagt Eichenberger, das drücke sich allein schon in der Buch- und Bildproduktion aus. Die Publikationen kann man an einer Hand abzählen, die Fotosujets auch; da gibt es kein spektakuläres Viadukt, und die eindrücklichste Aussicht sei heute vielleicht noch die Moräne zwischen Zetzwil und Gontenschwil, knapp noch die Liebegg. Langweilig, aber eben nur, wenn man an der Oberfläche bleibt. «Nachdem ich die ersten Jahresberichte gelesen hatte, wurde ich hellhörig», sagt Eichenberger. Also bohrte er weiter. Und merkte: Die Geschichte der Wynentalbahn spiegelt die Geschichte der Schweiz wider; die wirtschaftliche Entwicklung, die politische sowieso, das Ringen von Staat und Privaten, das Ausspielen der reformierten und katholischen Gebiete, um nur ein paar Brennpunkte zu nennen. Und da war es um ihn geschehen.

Juni 1967: Der Blick auf Teufenthal mit der Injecta und der WSB-Station. Bild: Comet Photo AG (Zürich)

Was er nun geschrieben hat, bezeichnet Eichenberger als Geschichtsbuch. Nüchtern, pragmatisch, kein klassisches Liebhaberbuch für Ferrophile. Er hat die Entwicklungsgeschichte der beiden Talbahnen ab 1871 auseinander gebeinelt, in allen Details wiedergegeben, damit es einmal festgehalten ist. Weiter geht es von der Projektierung über den Bau, den Fast-Bankrott der Wynentalbahn nach nur kurzer Zeit und ihren Tarifkrieg mit der Seetalbahn bis zu den Krisenjahren in den Dreissigern, die Fusion und den Gleiszusammenschluss bis zum Öl-Schock gegen Mitte der Siebzigerjahre. Dann ist Schluss, nach einem Epilog über «die Geburt der S-Bahn», näher an die Aktualität habe er nicht gehen wollen. Er sei ein kritischer Mensch; schon an dem nun Gedruckten würden nicht alle ihre helle Freude haben.

Der Geruch nach Tabak, Salami, Karrenschmiere

Trotz der kritischen Haltung; bei so viel Engagement nimmt man ihm das fehlende Bähnler-Gen nicht ab. Eichenberger lacht. Natürlich hat er als Kind die Bahn geliebt, das Pfeifen, das Knirschen und Knarren der rangierenden Wagen, das Gemurmel der italienischen Gastarbeiter, die sich sonntags rund um die Teufenthaler Station versammelten und rauchten, sowieso all die Menschen, der Trubel am frühen Morgen und bei Feierabend, wenn bis zu 1000 Arbeiter auf das Areal der Injecta strömten, der Geschmack der zwischengelagerten Ware im Güterschuppen; Tabak, Salami, Karrenschmiere, und natürlich das Mitfahren im Führerstand nach Reinach, wo die Grosseltern die Buben in Empfang nahmen.

Die orange lackierten WSB-Wagen am Bahnhof Aarau 1984. Bild: ETH Bildarchiv

«Schöne Erinnerungen, aber eben auch nostalgisch verklärt», sagt Eichenberger und tippt auf das Foto eines orangen Triebwagens. «Meine Liebe ging mit diesem Orange verloren.» Ende der Siebzigerjahre, als der Güter- und der Postverkehr serbelten und mit den neuen Fahrzeugen in Orange alles uniform wurde. Und als die Familie Eichenberger 1975 aus der Vorstandswohnung in Teufenthal auszog; fortan lebte die Familie in Unterentfelden, weit weg vom Bahnhof Aarau mit seiner Dienstwohnung, Mutter Nelly hatte darauf bestanden. «20 Jahre lang war die WSB natürlicher Bestandteil meines Lebens. Dann war sie von einem Tag auf den andern weg, optisch, akustisch, in allen Belangen. Das war ein Bruch in meinem Leben, den ich damals nicht empfunden habe, schon gar nie schmerzlich.» Dass sich da eben doch eine Lücke aufgetan hatte, habe er erst gut 40 Jahre später gemerkt. Natürlich sei deshalb eine Portion Wehmut im Buch spürbar, in erster Linie aber dominiere der nüchterne historische Blick. «Für mich stimmt es so. Und ich hoffe, dass auch einige andere Freude daran haben.»