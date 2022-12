Teufenthal Zu hohe Ausnützung: Grossüberbauung musste von 85 auf 67 Wohnungen verkleinert werden Tiny Houses, Reiheneinfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser: An der Dürrenäscherstrasse hätte eine grosse Wiese überbaut werden sollen. Das erste Baugesuch scheiterte jedoch beim Regierungsrat. Nun wurde ein neues aufgelegt.

Auf dem rot markierten Feld soll die Arealüberbauung entstehen. Goran Potkonjak / Husistein und Partner AG

Vor fast genau zwei Jahren lag in Teufenthal ein Baugesuch auf, das das Dorf hätte prägen sollen. An der Dürrenäscherstrasse, auf einem bisher noch unüberbauten Stück Wiese, war ein grosses Wohnbauprojekt geplant. Auf rund 1,2 Hektaren wollte die MCI (heute MCO) Real Estate AG aus Spreitenbach ein Projekt der Architekturfirma Husistein & Partner (Aarau) realisieren: 85 Wohnungen und 108 Tiefgaragenplätze.

Die Wohnungen teilten sich laut dem damaligen Baugesuch in sechs Mehrfamilienhäuser, zehn Reiheneinfamilienhäuser und fünf Zeilen mit 24 sogenannten Tiny Houses auf. Gemeint sind in diesem Fall schmale dreigeschossige Reiheneinfamilienhäuschen ohne Keller und mit kleinen Wohnräumen (4,5 Zimmer, 85–110 Quadratmeter).

Widerstand gegen das Projekt

Doch gegen das Projekt gab es Widerstand. Der Gemeinderat sprach zwar eine Baubewilligung aus, doch die Einsprecher reichten Beschwerde ein. Vor dem Regierungsrat erhielten sie recht.

Bauverwalter Reto Müller erklärt das Problem so: «Die betroffene Baulandparzelle liegt in der Dorfzone. Diese sieht gemäss aktueller Bau- und Nutzungsordnung als Richtwert eine Ausnützungsziffer von 0,6 vor. Das Projekt wies in der Ursprungsvariante eine Ausnützungsziffer von 0,86 auf.» Nach den Einsprachen wurde das Projekt zwar auf 0,81 verkleinert. Den Nachbarn war das aber noch zu viel. Deshalb die Beschwerde beim Regierungsrat. So Müller:

«Der Regierungsrat war schliesslich auch der Ansicht, dass dieses Projekt zu stark vom Richtwert für die Dorfzone abweicht.»

Der Gemeinderat sei der Ansicht gewesen, es handle sich um ein Projekt von so hoher architektonischer Qualität, welches das Prinzip der Verdichtung ideal umsetze, ohne dabei zu wuchtig zu werden – deshalb sei die Abweichung zulässig.

Die Tiny-Houses werden dreistöckig. Husistein und Partner AG

Für die Planer hiess das Verdikt aus Aarau: nochmals über die Bücher. Das Resultat liegt nun erneut als Baugesuch auf (bis 4. Juli). Neu ist es als Arealüberbauung geplant – das bedeutet: Es ist eine höhere Ausnützungsziffer als bei der Regelbauweise möglich, es werden aber besondere Anforderungen an die raumplanerische und architektonische Qualität gestellt. Für Arealüberbauungen sieht die BNO Teufenthal punkto Ausnützung keinen Richtwert, sondern einen Fixwert von 0,7 vor.

Bau- und Nutzungsordnung wird überarbeitet

Das jetzt aktuelle Projekt sieht nur noch fünf statt sechs Mehrfamilienhäuser, nur noch acht statt zehn Reiheneinfamilienhäuser und nur noch 20 (vorher 24) Tiny Houses in vier (fünf) Zeilen vor. Unter dem Strich sind das immerhin noch 67 Wohnungen in der Grösse von 1,5 bis 5,5 Zimmern, die meisten mit 4,5. Teufenthal hatte Ende 2021 1721 Einwohnerinnen und Einwohner, der Steuerfuss beträgt momentan 122 Prozent.

Die Bau- und Nutzungsordnung, die schon 22 Jahre alt ist und das Prinzip der Verdichtung nur ungenügend berücksichtigt, wird aktuell überarbeitet. Unter anderem hat Teufenthal viel zu viel Bauland. Wegen der Injecta-Problematik muss die BNO-Revision aber eine Zusatzschlaufe drehen – zuerst soll die Zukunft des ehemaligen Industrieareals geklärt werden. Laut Bauverwalter Reto Müller ist vorgesehen, die BNO im Sommer 2023 öffentlich aufzulegen.