Teufenthal Referendum zu Stande gekommen – im Februar wird an der Urne über die Zukunft des Injecta-Areals abgestimmt Ende November sagten die Stimmberechtigten an der Gmeind knapp Nein zum Kredit für eine Machbarkeitsstudie, die die Zukunft des ehemaligen Fabrikgeländes aufzeigen sollte. In nur zwei Wochen kamen genügend Unterschriften für ein Referendum zusammen.

Referendumsführer René Haiss überreicht Gemeindeschreiberin Susanne Wittwer die gesammelten Unterschriften. Pascal Bruhin

«Innerhalb von nur zwei Wochen haben wir das geschafft», freut sich René Haiss. Es scheint, als könne er es selbst noch nicht glauben. Die Freude war ihm entsprechend ins Gesicht geschrieben. Am Freitagmorgen überreichte der Referendumsführer des Komitees «Zukunft Teufenthal» vor dem Gemeindehaus Gemeindeschreiberin Susanne Wittwer die gesammelten Unterschriften für das Referendum zum Kredit für die Machbarkeitsstudie betreffend des Injecta-Areals.

Gmeind schickte Kredit mit einer Stimme mehr bachab

Just vor drei Wochen war es, als die Teufenthaler Stimmberechtigten an ihrer Wintergmeind den Kredit über 145'400 Franken bachab schickten. Und das denkbar knapp. 34 stimmten dagegen, 33 dafür, 7 enthielten sich der Stimme. Für René Haiss ein Unding:

«Es kann doch nicht sein, dass diese drei Prozent, die dagegen gestimmt haben, die Zukunft der Gemeinde torpedieren.»

Denn mit der Ablehnung des Kredits verbliebe das Injecta-Areal für die nächsten 15 bis 20 Jahre, bis zur nächsten Revision der Bau- und Nutzungsordnung, in der Industriezone.

Das Injecta-Areal direkt am Bahnhof Teufenthal liegt seit der Liquidation der gleichnamigen Firma 2011 mehrheitlich brach. Michael Küng

Haiss wollte, dass alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger abstimmen können und nicht nur jene, die an der Gemeindeversammlung anwesend waren. Gemeinsam mit Silvia Glauser, Koebi Müller, Martin Bruder und Marc Hunziker ergriff er deshalb am 4. Dezember das Referendum.

Deutlich mehr Unterschriften als nötig wurden gesammelt

Von da an hiess es Klinken putzen. Für Haiss, der auch Präsident der Finanzkommission ist, eine neue Erfahrung. «Aber eine positive», sagt der 62-Jährige. Die Unterschriftensammlung sei von der Bevölkerung durchwegs positiv aufgenommen worden. «Und viele brachten auch eigene gute Ideen, was mit dem Areal passieren könnte.» So sei etwa der Vorschlag gekommen, das alte Industriegelände direkt am Bahnhof in ein «Dorf im Dorf» mit Wohn-, Arbeits- und Einkaufsmöglichkeiten zu verwandeln.

René Haiss freut sich, dass innert so kurzer Zeit so viele Unterschriften zusammengekommen sind. Pascal Bruhin

214 Unterschriften (20 Prozent der Stimmberechtigten) wären bis zum Ende der Referendumsfrist am 3. Januar nötig gewesen. Geworden sind es viel mehr, und das schon jetzt. 278 validierte Unterschriften konnte Haiss letztlich überreichen. Auch Gemeindeschreiberin Susanne Wittwer, selbst nicht in Teufenthal wohnhaft und entsprechend nicht stimmberechtigt, ist sichtlich erfreut über das Zustandekommen des Referendums. Sie verspricht: «Wir geben Gas und sind zuversichtlich, dass der Kredit schon am 13. Februar 2022 an die Urne kommt.»