Teufenthal Kinderfasnacht nach Coronapause: «Es tut allen gut, dass man wieder zwanglos etwas unternehmen kann» Ritter, Prinzessinnen und Polizisten warfen an der Teufenthaler Kinderfasnacht des Vereins Dorf-Treff nicht nur mit Konfetti um sich, sondern rutschten auch den Spielhügel hinunter und «dräckeleten» im Sandkasten.

Elena, 6, hat sich als Hexe verkleidet und sich einen Besen mit Krähe gebastelt. Sibylle Haltiner / Aargauer Zeitung

«Elena hat sich so gefreut, dass endlich wieder einmal etwas los ist, und immer wieder danach gefragt», erzählt Judith Lehmann, die am Samstagnachmittag ihre Tochter an die Teufenthaler Kinderfasnacht begleitet. Die Sechsjährige hat sich als Hexe verkleidet und zu ihrem schwarzen Kostüm mit spitzem Hut einen mit einer Krähe bestückten Besen gebastelt. «Das finde ich cool», erklärt Elena und stürzt sich mit ihrem Konfettisack ins Getümmel.

Erstmals eine Outdoor-Fasnacht

Die Teufenthaler Kinderfasnacht gibt es seit rund zehn Jahren, einige Jahre lang organisierte der Verein Dorf-Treff abwechslungsweise mit dem Elternverein Kulm einen Umzug, vor vier Jahren fand zum ersten Mal in der Turnhalle ein Kindermaskenball statt. Dieser fiel im letzten Jahr coronabedingt aus. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, auch angesichts einer möglichen Absage, entschied sich der Verein Dorf-Treff, die Kinderfasnacht heuer unter freiem Himmel durchzuführen.

Dies war eine gute Entscheidung, auch wenn am Samstag bereits wieder ein Indoorevent möglich gewesen wäre. Doch die Kinder haben viel Spass auf dem im September 2021 eingerichteten neuen Spiel- und Begegnungsplatz. Dort können die kleinen Prinzessinnen, Clowns, Hexen und Polizisten Rutschbahn fahren, im Sandkasten «dräckele» oder auf den Schaukeln schwingen. Es hat auch viel Platz für Verfolgungsjagden, so musste sich die als Sträfling verkleidete Maritta Schneider nicht nur vor dem Lasso ihrer neunjährigen Cowgirl-Tochter Maline in Acht nehmen, sondern auch vor Ninja-Kämpfern, Feen und Rittern, die sie den anwesenden Polizisten übergeben wollten.

«Wir sind sehr froh, dass wir die Kinderfasnacht dieses Jahr wieder durchführen können», sagt Raffaela Schmid, Präsidentin des Verein Dorf-Treff. «Auch wenn es nicht der beliebte Maskenball in der Turnhalle ist. Aber alle sagen: ‹Hauptsache, es ist wieder einmal etwas los›. Man hat hier soziale Kontakte, die Kinder spielen zusammen und die Eltern können es geniessen.»

Der Spielplatz des Dorf-Treffs ist öffentlich

Der Dorf- und Begegnungsplatz bietet für den Anlass die besten Voraussetzungen. Er wird von den Mitgliedern des Dorf-Treffs ehrenamtlich unterhalten, ist öffentlich zugänglich und verfügt über einen WC-Container. Auf dem grossen Grill köchelt eine Hexe die Fasnachtssuppe, die, wahlweise mit Würstchen angereichert, die keinen Fasnächtler aufwärmt und ihnen Kraft für neue Konfettischlachten gibt.

Im Zirkuswagen, den der Verein Dorf-Treff von «Happy Day» geschenkt bekommen hat, können sich die Kinder schminken lassen. Auch die kleine Hexe Elena fügt dem Spinnennetz, das ihr ihre Mutter auf die Wange gemalt hatte, auf der anderen Wange ein weiteres hinzu, auf ihrer Stirn hockt eine fette Spinne. Die beiden Prinzessinnen Sanna (3), und Liv (4) lassen sich ihre Gesichter mit Blumen und Einhörnern verzieren. «Es tut allen gut, dass man wieder zwanglos etwas unternehmen kann», sagt ihre Mutter Laura Schäfer, die mit ihren Töchtern extra von Kölliken an die Teufenthaler Kinderfasnacht gereist ist.

Das Hippigschpängschtli gefiel den Kindern besonders

Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Schlossgeischt-Schränzer. Die Lenzburger Guggenmusik, die bereits in früheren Jahren mehrfach in Teufenthal gespielt hat, sorgt mit ihrer fetzigen Musik und den schrägen Tönen für den perfekten Fasnachtssound. Die Gugge feiert heuer ihr 35-Jahr-Jubiläum und tritt in einem Schlossgeist-Kostüm auf. Das «Hippigschpängschtli», das die Guggenmusik aus Anlass dieses Jubiläums in ihr Repertoire aufgenommen hat, kommt bei den Kindern besonders gut an. «Wir geniessen es einfach, dass wir wieder miteinander spielen können», betont Gründungs- und Ehrenmitglied Daniel Kühne, der das Susaphon spielt. Auf Kinderfasnachten spielen die Guggenmusiker besonders gerne, auch ohne Gage, da sie dadurch dem Nachwuchs ihre Leidenschaft näherbringen können. Das ist ihnen an der Teufenthaler Outdoor-Kinderfasnacht bestens gelungen.