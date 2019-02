Die Kommentare im Netz zum AZ-Artikel zur Petition reichen sinngemäss von «den faulen Fussgängern tut ein wenig Bewegung gut» bis hin zur Forderung, alle Autos aus der Stadt zu verbannen. Es gibt aber auch sachlich gehaltene Beiträge wie die Präzisierung, ein weiterer Fussgängerstreifen müsste zwingend mit einem Lichtsignal versehen werden, weil sich sonst der Verkehr noch mehr staue. Der Streifen ohne Ampel beim Aargauerplatz lässt grüssen. «Wenn kein Verkehr kommt, kann man ja rüber», schreibt einer. «Und wenn der Verkehr rollt beziehungsweise Gefahr besteht, einfach weiterlaufen, bis dann mal die Unterführung kommt. Die meisten Leute wollen ja eh zum Bahnhof und müssen nicht vorher rüber.»

Freilich umfasst die Strecke vom Streifen bei der Kasinostrasse bis zur Bahnhofunterführung rund 250 Meter. Ein Musiker, der offenbar regelmässig nach der Probe über die Strasse rennen muss, um nicht eine geschlagene Stunde auf den Zug zu warten, vermisst deshalb die verschwundene Unterführung bei der UBS, die den direkten Zugang zum Bahnhof ermöglichte – ohne die Warterei vor zwei Lichtsignalanlagen. Ein Radfahrer sieht die wahre «Kampfzone» im Bereich Bahnhofstrasse bei der Einmündung der Bankstrasse (zwischen AKB und Pestalozzi-Schulhaus). Ein Kommentator, der keine Notwendigkeit für einen weiteren Fussgängerstreifen erkennen kann, schreibt, was es bräuchte, sei eine Begegnungszone mit Tempo 20 und Vortritt der Fussgänger vor dem fahrenden Verkehr.

Einbezug des Postulats Oehler

Ganz so weit will FDP-Einwohnerrätin Anna Wartmann nicht gehen. Auf Twitter schreibt sie im Sinne eines Gedankenanstosses: «Wenn in Aarau Tempo 30 eingeführt würde, könnte man die Ampeln und Zebrastreifen entfernen. Der Verkehr würde flüssiger und die Fussgänger hätten mehr Freiheit.»