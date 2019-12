Telli-Überbauung: Nach der Sanierung werden die Mietzinsen steigen

Spätestens seit letzte Woche die Hausbesitzerin AXA erklärte, ein Projekt wie die Sanierung der Gebäudezeilen B und C in der Telli habe es in der Schweiz noch nie gegeben, ist allen klar, dass es sich um ein aussergewöhnlich grosses Vorhaben handelt. Betroffen sind 581 Wohnungen, also fast 600 Mieter. Sie alle wissen seit vorletzten Dienstag, wie viel sie nach der Sanierung mehr bezahlen müssen. Einzelne Werte sind durchgesickert. Die AXA selber verrät aus Datenschutzgründen keine konkreten Zahlen. Und sie warnt vor Verallgemeinerungen. Da es zahlreiche Wohnungstypen gebe und die Anpassungen sehr unterschiedlich seien, sei eine pauschale Aussage nicht möglich. So werde beispielsweise bei einigen Wohnungen zusätzlich Parkett verlegt, erklärt Sprecher Urban Henzirohs. In Einzelfällen nur 10 Franken mehr pro Monat Er sagt: «Es gibt zum Beispiel Wohnungen, bei denen der Nettomietzins praktisch gleich bleibt, die Erhöhung um zehn Franken beträgt.» Der Nettomietzins entspricht dem Bruttomietzins minus den Nebenkosten. Letztere sinken dank der Sanierung. Etwa wegen der Energieeinsparungen und wegen des entsprechenden Wegfalls der CO2-Abgabe. Es geht um rund 1000 Tonnen CO2 pro Jahr.

2,5-Zimmer kosten im Durchschnitt 1145 Franken «Auch nach den Mietzinserhöhungen liegen die Mietzinse für die Telli-Wohnungen unter dem Marktschnitt für ähnliche Wohnungen», betont Sprecher Henzirohs. Und dann wird er konkret: «Eine 2,5-Zimmer-Wohnung kostet nach der Sanierung durchschnittlich 1145 Franken brutto, eine 3,5-Zimmer-Wohnung durchschnittlich 1530 Franken brutto und eine 4,5-Zimmer-Wohnung durchschnittlich 1775 Franken brutto.» Also inklusive den Nebenkosten. Die neuen Mietzinse gelten ab Abschluss der Sanierung, also erst ab Juli 2022 (Telli B) bzw. Juli 2023 (Telli C).

1 / 6 Vollbild prev next