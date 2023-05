Teilzeittrend: Wir sind nicht alle «Wonder Woman» Immer weniger Menschen arbeiten bloss fürs Bruttoinlandprodukt: Warum 80% das neue 100% ist und wieso das Sinn macht, erklärt Kolumnistin Fiona Wiedemeier.

Ein Netzelektriker bei der Arbeit. Bild: EWA Energie Uri

Der Fachkräftemangel ist gefühlt über Nacht in aller Munde. Die Schweiz schreit nach Fachkräften und schnell ist die «Wohlstandskrankheit Teilzeitarbeit» im Visier. Im Zentrum dieser Kritik; junge Akademiker, die sich teuer ausbilden lassen und dann «auf Staatskasse» nur Teilzeit arbeiten.

Als Teilzeitangestellte und Studentin fühle ich mich genötigt, zu meiner Ehrenrettung zu schreiten; euch all meine Jobs und ehrenamtlichen Engagements aufzuzählen, die Anzahl meiner Überstunden zu präsentieren – Überstunden zu vergleichen, das Trendphänomen der Stunde. Nur um euch und mir zu versichern, dass ich konstant etwas leiste, dass ich fleissig, effizient, effektiv bin – eine Art menschliche Maschine, oder eben «Wonder Woman».

Zur Person Fiona Wiedemeier (28) ist Aarauerin, Europäerin, Feministin, Libera, Vorausdenkerin und Geschäftsführerin der GLP Kanton Zürich.

Das werde ich nicht tun. Denn genau in diesem Rechtfertigungsbedürfnis liegt der Kern des Problems: Dass «Workaholic» ein Kompliment ist, oder der Teilzeitarbeit der implizite Vorwurf der Faulheit anlastet, ist Ausdruck des Schweizer Leistungsethos. Wir messen den Wert eines Menschen an seiner Arbeitswilligkeit. Herr oder Frau Schweizer haben mindestens 100% zu arbeiten – unabhängig davon, ob sie das können oder wollen.

Halbwegs akzeptabel ist es vielleicht noch, Zeit in zukünftig gewinnbringende Aus- und Weiterbildungen zu investieren, einem «gesellschaftlich wertvollen» freiwilligen Engagement nachzugehen oder sich – zumindest als Frau – stärker der Familie zu widmen. Aber Gott bewahre, man kann nicht mehr arbeiten, oder – noch schlimmer – arbeitet freiwillig weniger, um mehr Zeit für seine Beziehungen, Gesundheit oder Hobbies zu haben. Sündenfall.

Dieser Leistungsethos ist fest in den Köpfen vieler Menschen verankert – mich eingeschlossen – und wohl mit ein Grund dafür, warum Burn-out sich immer mehr zur Schweizer Volkskrankheit mausert. Denn wer andere nur an ihrer Leistung misst, hat die gleichen Massstäbe für sich selbst. In Kombination mit dem Wandel des Arbeitsmarktes hin zu ständiger Erreichbarkeit, multiplen Jobs und der Vermischung von Arbeit und Freizeit entsteht ein ungesunder Mix. Wenn der Arbeitstag nicht mit dem Verlassen des Büros am Feierabend endet, kann der arbeitstüchtige Schweizer nämlich einfach weiter leisten. Teilzeitarbeit ist in diesem Kontext ein Abgrenzungsversuch, fast ein Befreiungsschlag.

Es gibt sie wohl: die Menschen, für die Teilzeitarbeit völlig überflüssig ist, die ein 100%-Pensum, Ausbildung, Engagement, Familie, Gesundheit und Privatleben problemlos unter einen Hut bringen – und nichts davon auf der Strecke bleibt. Die leisten, leisten, leisten können. Es gibt sie wohl – diese Superhelden. Aber wir sind halt nicht alle «Wonder Woman».

Der Rest von uns muss Prioritäten setzen – und diese haben sich in den letzten 50 Jahren verändert. Immer weniger Menschen arbeiten bloss fürs Bruttoinlandprodukt und sind bereit, das «Leben» zugunsten der Arbeit bis zur Pension aufzuschieben. Dafür nehmen sie heute Einkommenseinbussen in Kauf, reduzieren ihren Konsum – es gibt weniger Ferien, eine kleinere Wohnung, dafür mehr Zeit. Teilzeit wird zur Realität von immer mehr Menschen: 80 Prozent ist das neue 100 Prozent.

Statt Strafen für freiwillige Teilzeitarbeit einzuführen, wie es politisch bisweilen diskutiert wird, tun Politik und Arbeitgeber gut daran, Arbeit insbesondere für diejenigen Menschen zu ermöglichen, die eigentlich gerne (mehr oder länger) arbeiten wollen. Sei das mit Weiterbildungsangeboten für Stellensuchende, besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern oder einem flexiblen Pensionsalter.