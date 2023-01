Tagesstrukturen Nach Aarau und Buchs: Erhält bald auch Suhr eine Tagesschule? Das politische Mitte-links-Bündnis Zukunft Suhr will sich aktiv für die Weiterentwicklung der Tagesstrukturen zu einer Tagesschule einsetzen. Der Gemeinderat hat derweil eine Studie für die künftige Anzahl Schulkinder und deren Platzbedarf in Auftrag gegeben.

Unterricht im Primarschulhaus Vinci in Suhr. Christian Beutler/Keystone

Das Thema Tagesschule ist wieder im Aufschwung: Zwar dauerte es gut 25 Jahre, bis nach deren Einführung in Baden mit dem Volks-Ja in Aarau und Buchs weitere Aargauer Gemeinden diesen Weg einschlugen. Doch nun schwappt das wiedererweckte Thema auch auf die Nachbargemeinde Suhr über.

So schreibt das politische Mitte-links-Bündnis Zukunft Suhr in der aktuellen Ausgabe des Dorfmagazins «Suhr Plus», dass eine Tagesschule nun auch in der Gemeinde zu einem aktuellen Anliegen angewachsen sei. «Aus den Gesprächsergebnissen der Aktionswoche der Fachstelle Kind und Familie zum Aargauer Familientag geht hervor, dass Familien unter anderem mehr Angebote für Kleinstkinder wünschen und dass sie auf eine Tagesschule angewiesen sind», heisst es.

Der Gemeinderat habe «die Wichtigkeit erkannt» und den Ausbau der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung in sein Regierungsprogramm aufgenommen. Zukunft Suhr derweil werde sich «aktiv in die Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung zu einer Tagesschule einbringen». In den nächsten Monaten, voraussichtlich im Mai, plant das Bündnis etwa eine Podiumsdiskussion – einen «PolitZmorge» – zu diesem Thema.

Gibt es in Suhr alleine genügend Nachfrage für eine Tagesschule?

Nachgefragt bei Bündnispräsident Joachim Greuter, präzisiert er: «Mit dem Thema Tagesschule greifen wir einen Langfristschwerpunkt unserer politischen Arbeit auf, den wir auch im Wahlprogramm für den Gemeinderat hatten.» Gute Tagesstrukturen und ein Tagesschulangebot tragen zur Attraktivität des Standorts bei und bieten Eltern die Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinen, ist Zukunft Suhr überzeugt.

Wie genau eine Tagesschule in Suhr aussehen könnte, werde am geplanten «PolitZmorge» mit der Bevölkerung und mit Fachexpertinnen diskutiert. Im Wahlprogramm wurde schon mal die Kostenfrage kurz erwähnt: «Wie können die vorhandenen finanziellen Mittel der Gemeinde optimal eingesetzt werden?», heisst es dort betreffend Weiterentwicklung der Schule Suhr zur Tagesschule.

Offen bleibt auch die Frage, ob in Suhr (mit rund 11'000 Einwohnenden) alleine genügend Nachfrage nach einer Tagesschule besteht. Aarau-Buchs (rund 27'000 Einwohnende) will, immerhin zu Beginn, gerade mal eine Tagesschulklasse pro Jahrgang führen.

Für Joachim Greuter wäre deshalb eine Kooperation von Suhr mit Nachbargemeinden, etwa Gränichen, «eigentlich unbestritten, gerade auch im Hinblick auf eine optimale Auslastung der notwendigen Strukturen». Auch eine Zusammenarbeit mit oder gar Beteiligung an die Kreisschule Aarau-Buchs sei «auf jeden Fall zu prüfen».

Gemeinderat hat Studie in Auftrag gegeben

Der in Suhr für das Ressort Bildung zuständige Gemeinderat Oliver Krähenbühl ist Mitglied von Zukunft Suhr und gilt für den voraussichtlichen «PolitZmorge» als Redner gesetzt. Das Thema ausserschulische Betreuung sei für die Gemeinde wichtig, sagt er, eine Tagesschule nicht die einzige mögliche Lösung.

«Unter Tagesschule werden viele verschiedene Formen von ausserschulischer Betreuung verstanden. Welche Form und Ausprägung für Suhr die Richtige ist, werden wir in den nächsten Monaten erarbeiten.» Unterdessen habe der Gemeinderat eine Firma beauftragt, um die Entwicklung der Anzahl Suhrer Schulkinder in den nächsten zehn bis 30 Jahren zu berechnen. «Ein Teil dieses Auftrages ist es auch, verschiedene Tagesschulmodelle respektive den Platzbedarf dafür zu eruieren.»

Der Gemeinderat sei nun dabei, die Resultate zu interpretieren und zu diskutieren. «Der von Zukunft Suhr für Mai angesagte ‹PolitZmorge› wird ein Teil der politischen Meinungsbildung sein», so Oliver Krähenbühl. «Davor werde ich an einem Infoforum die Ergebnisse der Analyse sowie angedachte Entwicklungen und Strategien präsentieren.»