Täglich eine halbe Stunde Musik — aber wer wann spielt, bleibt eine Überraschung

Es war letztes Jahr, in der Adventszeit, da geriet sie selber hinein. In der Heiliggeist-Kirche in Bern, als zufällige Besucherin. Organistin Nadia Bacchetta lacht. «Ich wusste nicht, in welchem Rahmen dieses Konzert genau stattfindet», sagt sie. Aber begeistert, das hat es sie. Und das nachhaltig.

Der Rahmen war ein klingender Adventskalender. Das Konzept: Vom 1. bis 24. Dezember findet jeden Tag über Mittag ein halbstündiges Konzert statt. Wer auftritt, ist eine Überraschung. «Das Konzert in Bern war so toll; da sassen ganze Familien im Publikum, Senioren, Mittagspäusler, alle wild durcheinander. Diese offene Art, Kultur zu vermitteln, hat mich überzeugt.» Nadia Bacchetta fand die Idee so toll, dass sie diese nun für Aarau kopiert hat.

Mit ihrer Idee hat sie offene Türen eingerannt

Seit 2011 ist Nadia Bacchetta Hauptorganistin in der Stadtkirche Aarau. Als sie die Idee eines klingenden Adventskalenders dem Team der Reformierten Kirchgemeinde Aarau vorstellte, musste sie keine Überzeugungsarbeit leisten. «Ich habe offene Türen eingerannt», sagt sie. «Das Team trägt die Begeisterung für den Anlass vollumfänglich mit.»