In den Gemeinden Oberentfelden und Erlinsbach AG ist es am Mittwoch im Netz der Swisscom zu einer Störung gekommen. "Die Swisscom meldet Probleme mit dem Telefonnetz. Davon betroffen ist auch die Telefonanlage der Gemeindeverwaltung Oberentfelden", schreibt die Gemeinde Oberentfelden auf ihrer Webseite. "Eingehende und ausgehende Anrufe werden teilweise nach wenigen Sekunden unterbrochen."

Auch die Gemeindeverwaltung von Erlinsbach SO war heute zumindest zeitweise nicht erreichbar. "Infolge Swisscom-Störung ist die telefonische Erreichbarkeit im Moment nicht gewährleistet!", teilt sie auf ihrer Webseite mit.

Laut dem Störungsdienst der Swisscom besteht um 17.30 Uhr keine Störung in diesen beiden Gemeinden. Dagegen meldet die Swisscom auf ihrer Webseite zwei Störungen in Erlinsbach AG. "Derzeit sind das Internet, Swisscom TV und die Telefonie bei einigen Kunden in Erlinsbach unterbrochen", schreibt das Unternehmen. "Unsere Techniker arbeiten daran, die Störung zu beheben." In dringenden Fällen würden Kunden im Swisscom Shop Aarau (Bahnhofstr. 10) eine mobile Alternativlösung für den Internetzugang erhalten. Die Störungen dauern voraussichtlich bis zum Donnerstag- oder Freitagabend, 11./12. Januar.

(Stand: 17.45 Uhr)