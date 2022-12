Suhr/San Agustín Ex-Gemeindepräsident Marco Genoni als Wahlbeobachter in Kolumbien: «Ich war beeindruckt» Nach zwölf Jahren im Gemeinderat geniesst Marco Genoni seine neugewonnene Freiheit. Politisch engagiert er sich derzeit nur noch spontan auf Anfrage: Diesen Samstag in Suhr ist er etwa vom Komitee für Konzernverantwortung eingeladen worden, um über seine Erfahrungen in Kolumbien zu berichten – darunter auch über die dortige Kohlemine von Glencore.

Marco Genoni (60) sass zwölf Jahre im Gemeinderat und war bis letztes Jahr Gemeindepräsident von Suhr. In Kolumbien war er Wahlbeobachter in einem Dorf im Kaffee-Anbaugebiet. Chris Iseli

Seit Marco Genoni nicht mehr Gemeindepräsident ist, hat er wieder mehr Zeit für andere Dinge im Leben. Sein Pensum als Geschäftsführer des Vereins Mittelland Milch hat er aufgestockt, er kann mehr für sein soziales Umfeld da sein. Und er kann sich Reisen gönnen, die schon lange auf seiner Wunschliste standen, hinter seinem Amt als Gemeindepräsident aber zurückstehen mussten.

Im Juni zum Beispiel war Marco Genoni zwei Wochen lang in Kolumbien bei den Präsidentschaftswahlen als Wahlbeobachter tätig. In San Agustín, einer Ortschaft etwa in der Grösse von Aarau, in einer Bergregion im Süden des Landes, bekannt für seine archäologischen Funde aus der Vorkolonialzeit und auch als Ort grosser Kaffeeplantagen.

Kolumbien gehört zu den weltweit grössten Kaffeeproduzenten und ist – mehr als für die Quantität – vor allem für die Qualität der Kaffeebohnen bekannt. Diese gedeihen auf den Höhen der Anden, teils auf vulkanischen Böden, meistern grosse Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, werden dadurch robust und entwickeln einen eigenen, vollen Geschmack.

San Agustín in der kolumbianischen Region Huila ist bekannt für seine vielen archäologischen Funde aus der Vorkolonialzeit. Camille Helie/iStockphoto

Doch Marco Genoni war nicht nur zum Kaffeetrinken da: Er hatte sich bei der NGO Misión de Observación Electoral beworben, um als Freiwilliger den korrekten Ablauf der Wahlen zu bezeugen und allfällige Ungereimtheiten zu melden. «Ich hatte das Glück, diesen spannenden Prozess vor Ort zu erleben», sagt er. Er war in einer grossen Schulanlage stationiert, die zum Wahllokal umfunktioniert worden war. Von den laut ihm rund 8000 Stimmberechtigten gingen an die 5000 wählen, verteilt auf etwa 50 Urnen. «In dieser mittelgrossen Gemeinde war alles sehr gut organisiert», berichtet Marco Genoni. Vorfälle habe es nur gegeben, wenn Personen den ausgefüllten Stimmzettel mit dem Handy fotografierten. Dies ist verboten, um Stimmenkauf zu unterbinden.

Stimmen konnte man am Wahlsonntag bis 16 Uhr. Marco Genoni beobachtete anschliessend die Auszählung und Online-Übermittlung der lokalen Resultate. Nur etwa eine Stunde später konnte das nationale Ergebnis verkündet werden. «Ich war beeindruckt», sagt er. Auch davon, wie der unterlegene Kandidat sogleich seine Niederlage einräumte. «Es war so, wie Demokratie laufen sollte», betont Marco Genoni. Es sei viel besser gelaufen als zuletzt etwa in den USA.

Seit den 80ern mit Kolumbien verbunden

Den Kontakt zu Personen aus der NGO und überhaupt zu Kolumbien pflegte Marco Genoni, seit er dort in den 80er-Jahren als junger ETH-Landwirtschaftsstudent ein dreimonatiges Praktikum absolvierte. Dies auf einem kleinen, abgelegenen Hof in den Bergen, wo nebst Kaffee auch Ananas, Bananen oder Maniok gediehen sowie Fischzucht und Milchwirtschaft betrieben wurde.

«Ich war damals etwa 23. Die Zeit in Kolumbien hat mein Interesse geweckt dafür, was sonst noch auf der Welt geschieht.»

Kolumbien begleitete ihn fortan, sei es durch den Kontakt mit seinen Bekanntschaften oder die Bücher des berühmten Autors Gabriel García Márquez. Etwa die Hälfte davon habe er gelesen, alle auf Spanisch. Nach Kolumbien gereist ist er aber nach seinem Praktikum nur noch einmal, in den Ferien.

Viele Jahre später konnte er nun eine Rolle einnehmen bei ausgerechnet einer Wahl, die für Kolumbien historisch war: Erstmals in der Geschichte gewann mit Gustavo Petro ein linksgerichteter Präsident. Andere progressiv-liberale Kandidaten Jahrzehnte vor ihm, wie Jorge Gaitán oder Luis Carlos Galán, waren noch im Wahlkampf ermordet worden.

Die Hoffnungen auf einen Umbruch in Kolumbien sind derzeit entsprechend gross. Gustavo Petro und seine Vizepräsidentin, die afrokolumbianische Umweltschützerin Francia Márquez, haben auch angekündigt, die schrankenlose Ausbeutung der Rohstoffvorkommen im Land bremsen zu wollen. In Kolumbiens grösster Kohlemine El Cerrejón, die seit Anfang Jahr ganz der in Baar ZG domizilierten Firma Glencore gehört, berichteten Aktivisten in der Vergangenheit von Menschenrechtsverletzungen und Umweltvergehen.

Nebst den Problemen der lokalen Umweltzerstörung und Zwangsumsiedlung sagt Marco Genoni auch: «Wir müssen doch von fossilen Energieträgern wegkommen. Solche Dinge beschäftigen mich.»

Gustavo Petro bei seiner ersten Ansprache als neuer kolumbianischer Präsident. Fernando Vergara/AP

Anlass diesen Samstagmorgen auf dem Gilgenplatz

Aus diesem Grund engagiert sich Marco Genoni nun im Suhrer Lokalkomitee für Konzernverantwortung und wird diesen Samstag, 17. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr auf dem Gilgenplatz in Suhr öffentlich von seinen Erfahrungen als Wahlbeobachter und seiner Sicht auf die Rolle von Schweizer Unternehmen in Kolumbien berichten.

Gäste seien eingeladen, bei einem Glas Süssmost und einem Stück frischem Brot dazuzustossen und mit Marco Genoni ins Gespräch zu kommen, heisst es in einer Mitteilung vom Komitee. Am Anlass werden Unterschriften gesammelt für eine Petition, die den Bund auffordert, ein Gesetz für Konzernverantwortung vorzulegen. Landesweit seien bereits 30'000 Unterschriften gesammelt worden. Nötig sind 100'000.

Nachdem die Konzernverantwortungsinitiative in der Schweiz vor bald zwei Jahren am Ständemehr gescheitert ist, die EU aber aktuell an einem entsprechenden Gesetz arbeitet, sollte der Bund einen neuen Anlauf in dieser Richtung starten, verlangt das Komitee: «Mit dem Vorhaben der EU sind nun die damaligen Bedenken, die Schweiz solle keinen Alleingang wagen, gegenstandslos.»

Marco Genoni sagt: «Für mich war schon bei der Konzernverantwortungsinitiative klar, dass es ja um grundlegende Dinge geht, um Selbstverständlichkeiten wie Menschenrechte und Umweltstandards.» Dieses Jahr 60 geworden, geniesst er nun die neugewonnene Freiheit, kein Amt bekleiden zu müssen und sich quasi nur noch auf Abruf politisch zu beteiligen. «Ich kann allgemein recht gut loslassen», sagt er. «Für mich stimmt's so.»