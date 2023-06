Suhr/Gretzenbach Während die Workboxes in Suhr blockiert sind, erfreut sich der Gewerbepark woanders grosser Beliebtheit Schon fast eineinhalb Jahre liegt die Beschwerde der Anwohnerschaft gegen die Baubewilligung für die Workboxes im Suhrer Helgenfeld beim Kanton. Während dort noch keine Einigung getroffen ist, kann sich die Firma immerhin über einen Ausbau in Gretzenbach freuen.

So sollen die geplanten Workboxes im Suhrer Helgenfeld dereinst aussehen. Visualisierung: Workboxes AG/zvg

In Gretzenbach SO entstanden, ist die Firma Workboxes AG mit ihrem dortigen Gewerbepark auf eine stark nachgefragte Nische gestossen. Günstig zu mietende, moderne Räume für KMU erfahren in der Region einen regelrechten Boom, mit ähnlichen Projekten unter anderem auch in Reinach oder Uerkheim. In Gretzenbach sind die 32 Workboxes à 125 m2 seit langem alle vermietet für rund 1300 Franken im Monat.

Jetzt wird die 2017 erbaute Gewerbehalle weiter modernisiert. Im Mai wurde eine Bauausschreibung veröffentlicht. Nachgefragt bei Architekt und Workboxes-Verwaltungsratsmitglied Joachim Bolliger erklärt er: Die Halle werde mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Die einzelnen Gewerbeboxen werden jeweils durch die Mieter selbst entsprechend ihrer Bedürfnisse ausgebaut. «Dieses Konzept bewährt sich», sagt er. Dank der Lage in einer Arbeitszone seien auch mehr Freiheiten gegeben, der Nutzungsmix in Gretzenbach sicher industriell geprägt.

Die Workboxes in Gretzenbach SO sind bisher eine Erfolgsgeschichte. Bild: Bruno Kissling (15.1.2018)

Anders hingegen verhält es sich derweil mit dem Workboxes-Projekt in Suhr. Auf einem schmalen, knapp 190 Meter langen Landstreifen zwischen der grossen Mittelland Molkerei (Emmi) und einem Areal mit vorwiegend Einfamilienhäusern sollte nach Plan ein kleiner Gewerbepark entstehen. In einer Wohn- und Arbeitszone gelegen, sieht das Suhrer Projekt 30 kleinere Gewerberäume ab 65 m2 und 20 sogenannte Atelierwohnungen von bis zu 150 m2 vor. Dadurch kann einerseits die Ausnützungsziffer erhöht, andererseits soll dadurch ein sanfter Übergang zwischen Industrie- und Wohngebiet geschaffen werden. Nur mässig störende Betriebe sind dort erlaubt.

Das Projekt ist seit zwei Jahren blockiert

Im Frühling 2021 reichte die Firma Workboxes AG das Baugesuch dafür ein. Die elf eingegangenen Einsprachen, eine davon als Sammeleingabe mit elf Unterzeichnenden, beschäftigen die Gemeinde über mehrere Monate. Ende 2021 erteilte sie dann die Bewilligung. Wenige Wochen später reichte die Anwohnerschaft Beschwerde beim Kanton ein. Diese ist, inzwischen bald eineinhalb Jahre später, immer noch nicht geklärt.

Die Geschichte geht sogar noch weiter zurück. Faktisch versucht der Suhrer Gemeinderat schon seit mindestens 2018, im Helgenfeld einen Gewerbepark zu erstellen. Beim ersten Versuch wollte er für 140’000 Franken «eine gut abgestützte Testplanung» durchführen lassen, um abzuklären, welche Immissionen dadurch auf das Helgenfeld-Quartier zukämen, sagte die heutige Gemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey damals an der Gemeindeversammlung.

Die Anwohnerschaft befürchtete zusätzlichen «Verkehr, Lärm und Feinstaub», mit einem Flugblatt warb die kurzerhand gebildete IG Helgenfeld gegen das Vorhaben – erfolgreich, wie sich später zeigte: Die Gemeindeversammlung sprach sich gegen die Planstudie aus. Auch mithilfe der FDP, die diese als «teure Sandkastenübung» verurteilte.

«Uns war wichtig, dass in der Übergangszone zwischen Wohnquartier und Industrie etwas Schönes entsteht», sagte der damalige Gemeindepräsident Marco Genoni rückblickend, als die Gemeinde 2020 beschloss, die Fläche der Firma Workboxes AG im Baurecht abzugeben. Das Volk stimmte dem zu, mitten in der Pandemie aber nicht an einer Gmeind, sondern per Volksabstimmung.

Schattenwurf und wenig Abstand als Kritikpunkte

Dass sich die Anwohnerschaft gegen das Projekt auflehnt, hat verständliche Gründe: Wie ein Blick auf die ausgesteckten Bauprofile vor Ort zeigt, sind die Workboxes teilweise schon eher dicht an die Wohnhäuser daneben geplant. Laut Projekt beträgt der Abstand 5 bis 8 Meter, an einer Stelle sogar noch weniger.

Die zehn Meter hohen Bauten würden zudem Schatten erzeugen. Nachmittagssonne oder Privatsphäre wären dahin, sagen die Einsprechenden, die wie die Firma Workboxes AG weiterhin auf einen Entscheid aus Aarau warten.

Die Gebäude kämen 5 bis 8 Meter an die Nachbarhäuser heran, an einer Stelle gar noch näher. Bild: Daniel Vizentini

(13.1.2022)

Seitens der Bauherrschaft wiederum wird hervorgehoben, dass die Wohnateliers im Obergeschoss zurückversetzt stehen, der effektive Abstand zu den Häusern also 11 Meter beträgt. «Die Wohnateliers werden die Anlage prägen», sagt Joachim Bolliger. Bereits bestehe eine grosse Nachfrage. Zu den Einsprachen und dem langen Verfahren sagt er: «Das Bauvorhaben ist ein neues Konzept und stösst wie vieles nicht althergebrachtes auf Widerstand, obwohl das Projekt ohne Ausnahmebewilligungen oder Ähnliches auskommt.»

Bauressort-Leiter Thomas Baumann versuchte letztes Jahr aus Sicht des Gemeinderats zu beschwichtigen: «Die berechtigten Interessen Einzelner» sollten auf jeden Fall gewahrt, die demokratisch beschlossenen Baulandreserven aber genutzt werden, sagte er, auch um Grünflächen ausserhalb des Dorfkerns zu bewahren. Konflikte seien zwar teilweise unvermeidbar, «wir wollen uns aber als Dorfgemeinschaft auf die grossen Bögen einigen».