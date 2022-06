Betroffene Bauern «Mein Produzentinnen-Herz blutet»: Wegen Grossbrand in Spreitenbach verfaulen sieben Tonnen Erdbeeren

Russpartikel vom Grossbrand in Spreitenbach haben auf Äckern und Feldern in der Region grosse Schäden angerichtet. Auf Christina Hubers Feld in Urdorf verfaulen nun sieben Tonnen Erdbeeren, auf dem Heitersberg hat Roland Töngi während Stunden Überreste eingesammelt.