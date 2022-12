Suhr Was die Gemeinde gegen die hohe Sozialhilfequote tut Suhr hat unter den grösseren Gemeinden im Kanton die grösste Anzahl Sozialhilfebezüger im Verhältnis zur Bevölkerung. Für nächstes Jahr plant der Gemeinderat bereits Massnahmen.

Das Quartier Wynematte in Suhr, hier in einer alten Aufnahme vom Winter 2013. Chris Iseli

Als die Statistik zur Sozialhilfequote im Kanton Anfang Monat veröffentlicht wurde, prangten nur Namen aus der Region unter den fünf Gemeinden mit der höchsten Quote: Burg, Suhr, Unterkulm, Oberentfelden und Lenzburg. Da das bald mit Menziken fusionierte Burg mit seinen etwas mehr als 1000 Einwohnenden eher als statistischer Ausreisser zu bewerten ist – 53 Personen bezogen dort letztes Jahr Sozialhilfe, zwei weniger als im Vorjahr –, lautet der eigentliche Spitzenreiter unter der grösseren Ortschaften Suhr.

Und dies nicht zum ersten Mal: Immer wieder war die mit über 11'000 Einwohnenden zweitgrösste Gemeinde der Region unter den Erstplatzierten. 2021 bezogen in Suhr 529 Menschen Sozialhilfe. Die Gründe für die hohe Anzahl sind bekannt: Suhr ist, wie Oberentfelden, eine typische Agglomerationsgemeinde, die nahe bei Aarau gelegen noch einigermassen bezahlbaren Wohnraum bieten kann.

Quartierentwicklung wichtig, aber nicht nur

Spannender ist deshalb die Frage, was die Gemeinde unternimmt, um die Quote zu senken. 2014 hiess es seitens Gemeinderat, man setze auf Integration und Prävention. Diese Strategie hat Erfolgsgeschichten hervorgebracht wie das Projekt Quartierentwicklung. 2016 probeweise und 2020 definitiv eingeführt, setzt sich dieses vor allem mit Familien, Kindern und mit dem Zusammenleben in der Nachbarschaft auseinander.

Dort liegt auch der grösste Handlungsbedarf: Wie der für das Ressort Soziales zuständige Gemeinderat Daniel Rüetschi auf Anfrage erklärt, ist vor allem der Anteil Minderjähriger unter den Sozialhilfebezügern in Suhr hoch. Viele Eltern sind zudem alleinerziehend. Sozialfälle im Alter hingegen werden nicht primär von der Quartierentwicklung angegangen. Dort greift eher das Projekt Socius, das in Suhr ab kommendem Jahr vertieft wird.

Mehr Stellen in der Sozialhilfe sollen Quote zum Fallen bringen

Augenfällig war nebst den eröffneten Nachbarschaftshäusern der Quartierentwicklung samt dem «Suhrrli» auch die Umwandlung von Teilen von Suhr Süd: Die dortige Siedlung Frohdöfli wurde renoviert, der neue Kindergarten und das Töpferhaus samt Quartierplatz brachten weiteren Aufschwung.

Die Siedlung Frohdörfli, ebenfalls in Suhr Süd, wurde letztes Jahr renoviert. Timo Orubolo/zvg

Die Ergebnisse solcher Investitionen dürften sich aber eher mittelfristig in den Zahlen widerspiegeln: Seit 2013 stieg die Sozialhilfequote in Suhr, mit einzelnen Schwankungen, nämlich von 3,2 auf zuletzt 4,9.

Laut Gemeinderat Daniel Rüetschi arbeitet die Gemeinde deshalb an einer neuen Stossrichtung, die ab nächstem Jahr umgesetzt werden soll. «Wir können nicht einfach zuschauen und wollen das Thema seriös angehen.» Genaueres liesse sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.

Das Quartier Wynematte in Suhr Süd. Chris Iseli

Als eine erste Massnahme wurde mit dem neuen Gemeindebudget bereits eine Erweiterung der Stellenprozente im Bereich Soziales um 2,5 Vollzeitstellen beschlossen. Dies basiere auf einer Studie aus Winterthur, die gezeigt habe: Wenn die Fallbelastung pro Sozialarbeiter sinkt, bleibe mehr Zeit übrig, um wirklich mit den Klienten zu arbeiten, was wiederum dazu führe, dass mehr Personen aus der Sozialhilfe entlassen werden können.