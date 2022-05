Suhr Versuchskaninchen Galeggenweg: Gemeinde lässt Bevölkerung mitplanen Erstmals hat die Gemeinde Suhr die Bevölkerung in der Planungsphase mitreden lassen – um Einwendungen vorzubeugen. Eine Herausforderung. Doch jetzt kommt das Projekt an die Gemeindeversammlung.

Der Galeggenweg in Suhr muss dringend saniert werden. zvg

Strassensanierungen finden sich praktisch auf jeder Traktandenliste. Der Ausführungskredit von 621'000 Franken für die Sanierung Galeggenweg ist trotzdem speziell: Die Gemeinde Suhr hat erstmals die Bevölkerung in der Planungsphase mitreden lassen. «Wir wollen das lokale Wissen der Anwohner abholen», so Gemeinderat Thomas Baumann am Infoforum vom Dienstagabend. «Und das schon in der Planungsphase, damit der Widerstand nicht erst zum Einwendungszeitpunkt erwächst.» Ein erster Prozess mit Lerneffekt, wie Baumann durchblicken liess. «Es war ein Ausprobieren mit gewissen Unstimmigkeiten. Jetzt wissen wir seitens Gemeinderat, was wir künftig anders und besser machen müssen.»

Das Ergebnis präsentierte Michael Reinmöller, Bereichsleiter Tiefbau: Der Galeggenweg, ein mit Belag versehener Feld- und Wiesenweg, weist grosse Schäden auf. Diese müssen saniert werden, gleichzeitig soll der Weg als Naherholungsgebiet aufgewertet (zum Beispiel ein Zugang zum Bach), der Langsamverkehr gefördert und Schleichverkehr vertrieben werden; so die Wünsche der Bevölkerung. Um letzteres zu erreichen, werden die Einfahrten verengt und der Belag im Mittelteil über 75 Meter durch einen Netstaler-Belag (dunkelgrauer Kies) ersetzt. Weiter wird die Beleuchtung aufgerüstet und auf mehreren Abschnitten eine Strassenentwässerung erstellt. Unter dem Strich ergibt das Kosten von 621'000 Franken. Die 60'000 Franken für den Ersatz einer Wasserleitung und einen Teil des Stromnetzes trägt die TBS.

Grosse Vorbehalte gegen Kies-Abschnitt

Die Vorbehalte waren zahlreich: Kies sei nicht passierbar mit Kickboards und Winterdienst sei auch nicht möglich, ausserdem sei das doch sicher teurer als ein normaler Belag und habe keine so lange Lebensdauer. Baumann und Reinmöller hielten fest, dass zur Not beispielsweise ein Streifen für Kickboards mit einer besseren Oberfläche versehen werden könne, dass der Abschnitt mit Tausalz von Schnee befreit werden müsse und dass der Kiesbelag im Gegenteil sogar deutlich günstiger sei. Aber ja, die Lebensdauer sei kürzer.

Fragen verkehrstechnischer Natur folgten, beispielsweise, ob der Weg trotz Verengung auch von Lastwagen, beispielsweise einem Feuerwehrauto passiert werden könne. Da halte man sich natürlich an die Vorgaben, sagte Reinmöller, «die Durchfahrt ist gewährleistet». Zum Einwand eines Votanten, wonach mit dem Vertreiben des Schleichverkehrs die Schmittengasse noch stärker belastet werde, und man doch auch da Massnahmen ergreifen müsse, sagte Baumann, man sei sich dessen bewusst. «Hier geht es um den Galeggenweg mit dringendem Sanierungsbedarf. Aber wir haben die Anschlusspunkte nicht aus den Augen verloren.»