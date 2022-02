Suhr Unfallflucht nach Kollision mit Inselschutzpfosten – Polizei sucht Zeugen Ein Personenwagen kollidierte in Suhr mit zwei Inselschutzpfosten. Nach der Kollision entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Am frühen Freitagmorgen, um ca. 4:30 Uhr, fuhr ein grauer Personenwagen auf der Bernstrasse West in Suhr von allgemein Richtung Buchs kommend in Richtung Oberentfelden. Nach dem Kreisverkehrsplatz kollidierte das Fahrzeug, mutmasslich der Marke Mercedes-Benz, mit zwei Inselschutzpfosten, die sich in unmittelbarer Nähe des Fussgängerstreifens befinden.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern oder den Schaden zu melden, verliess das Fahrzeug den Unfallort. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug machen können. Wer entsprechende Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Mobilen Polizei der Kantonspolizei Aargau (062/886'88'88) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden. (phh)

