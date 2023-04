Suhr Unfall auf A1: Auto gekauft und auf dem Heimweg zu Schrott gefahren Ein junger Mann hat auf der A1 bei Suhr die Herrschaft über seinen leistungsstarken Wagen verloren. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt, das eben gekaufte Auto hat jedoch Totalschaden erlitten.

Ein junger Mann verlor auf der A1 die Herrschaft über seinen eben erst gekauften Wagen. Dieser prallte gegen die Leitplanke und blieb mit Totalschaden stehen. Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der A1 bei Suhr. Wie der 22-Jährige später der Kantonspolizei Aargau schilderte, hatte er den BMW M4 eben in Zürich gekauft und war nun auf dem Heimweg in den Kanton Bern.

Auf dieser ersten Fahrt verlor er die Herrschaft über den nicht mehr ganz neuen, aber dennoch über 400 PS starken Wagen. Auf nasser Fahrbahn geriet dieser ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand allerdings Totalschaden.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Für vertiefte technische Abklärungen stellte die Polizei den Unfallwagen zudem sicher. (pd/pin)