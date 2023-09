Suhr Um Schulraumnot schnellstmöglich zu lindern: Totalunternehmer soll Pavillon bauen An der Wintergmeind wird Suhr über einen Projektierungskredit für einen Holzpavillon abstimmen.

Im Schulzentrum Dorf soll der Pavillon gebaut werden. Bild: Daniel Vizentini/Aargauer Zeitung

Die Schülerzahlen steigen in den nächsten Jahren stark an, Suhr braucht dringend neuen Schulraum. Um die akute Platznot zu lindern, sind diesen Sommer bereits sechs Primarschulklassen vom «Vinci» ins alte Primarschulhaus gezogen, ebenso finden da nun Deutsch als Zweitsprache und der Musikunterricht statt. Um sich für die nächsten Jahre etwas Luft zu verschaffen, soll beim Schulzentrum Dorf neben der Aula ein Schulhauspavillon aus Holz – entweder in Element- oder Modulbauweise – errichtet werden, hiess es am letzten Infoforum im Mai. Dieses würde ab 2026 Platz für zehn Schulklassen sowie Platz für 70 Kinder in der Mittagsbetreuung bieten.

Weil die Zeit drängt, hätten Projektierungs- und Ausführungskredit bereits im November an der Wintergmeind traktandiert werden sollen. Nun gibt es eine Planänderung: Am Infoforum am Dienstagabend erklärte Gemeindepräsidentin Carmen Suter, dass man nur den Projektierungskredit traktandieren werde.

Keine Verzögerung, sondern Beschleunigung

Auf Nachfrage sagt Geschäftsführer Philippe Woodtli, dass die Änderung der Traktandenliste nicht etwa eine Verzögerung des Projektes bedeute, sondern im Gegenteil eine Beschleunigung. «Wir möchten den Vorschlag für den Schulpavillon von einem Totalunternehmer erarbeiten und schliesslich auch umsetzen lassen.» Das sei die schnellste und effizienteste Art, um zeitnah zu neuem Schulraum zu kommen, so Woodtli weiter. Wer dieser Generalunternehmer sein werde, sei bis dato noch nicht entschieden.

Der Gemeinderat gehe beim Projektierungskredit von einem tiefen sechsstelligen Betrag aus, der nun für die Wintergmeind traktandiert werde, so Woodtli. Der Baukredit dann wird voraussichtlich an der Sommergmeind im Juni 2024 an die Gmeind kommen. «Die Inbetriebnahme des Pavillons per Schuljahresbeginn im Sommer 2026 haben wir fest im Blick.»