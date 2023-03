Suhr Turnen hinter angestrichenen Fensterscheiben: Vor 100 Jahren gründeten «mutige Mädchen» die Damenriege Suhr Im März 1923 wurde die Damenriege Suhr als Untersektion des Turnvereins gegründet. Heute würde es den Verein ohne die Frauen nicht mehr geben.

Die Damenriege Suhr am Turntag in Brittnau 1938. Bild: zvg

Elf Mädchen waren es. Gar «mutige Mädchen», wie die Chronistin schreibt, die am 11. März 1923 zur Gründung einer Suhrer Damenriege zusammenkamen. Damals als Untersektion des seit 1882 existierenden und rein männlichen Turnvereins gegründet, hat sich das Blatt in den letzten 100 Jahren gewendet: Ohne die Frauen hätte Suhr keinen Turnverein STV mehr.

Im Archiv findet sich das Protokollbuch von damals, Seite um Seite gefüllt in akkurater Handschrift. Man sei, so schreibt die Aktuarin auf Seite 1, während des Einstudierens des Tanzreigens «Geisbuben & Meitli» für den Unterhaltungsabend des Gemischten Chores und des Turnvereins «auf den gesunden Gedanken» gebracht worden, eine Riege zu gründen.

Die erste Seite des Protokollbuchs vom März 1923. Bild: Katja Schlegel

Das taten sie. Der Zweck der Riege: «Durch passende turnerische Übungen und Spiele sowie durch regelmässige Turnfahrten die Gesundheit zu fördern und eine harmonische Ausbildung des Körpers zu erzielen.» Getragen wurden dunkelblaue Turnhosen samt Jupes sowie weisse, kragenlose Blusen. Dies, um auch «auf dem Lande öffentlich auftreten zu dürfen».

«Der Unterhaltungswert der alten Protokolle ist gross»

«Der Unterhaltungswert der alten Protokolle ist gross», sagt Jolanda Lüthi, die nebst den Finanzen auch das Archiv des Vereins betreut. Gerade bereitet sie mit ihren Kolleginnen Marianne Rüetschi, Isabelle Hämmerli und Ehrenmitglied Heidi Gysi (seit 60 Jahren dabei) die Jubiläums-GV am 21. März vor, da kommen solche Anekdoten gelegen. Lüthi zieht weiteres Material aus dem Stapel: So betrug der Eintritts-und Monatsbeitrag einen Franken; wer aber eine Stunde schwänzte, musste 30 Rappen Busse zahlen. Geturnt wurde zu Beginn im Kreuz-Saal, weil die Turnhalle bei der Bärenmatte offenbar zu schäbig war. Gründlich geputzt durften dann auch die jungen und vor allem unverheirateten Frauen da turnen; dank von innen angestrichenen Fensterscheiben gut geschützt vor lüsternen Blicken.

Die Suhrer Turnerinnen am Kantonalen Turnfest in Gränichen 1981. Bild: zvg

So zogen die Jahre ins Land, die Damenriege besuchte kantonale und eidgenössische Turntage, machte Turnfahrten und organisierte Turnerabende oder Jugendfest-Beizli mit. Der Verein mit seinen Untersektionen wandelte sich, so entwickelte sich aus der Abteilung Leichtathletik der höchst erfolgreiche Handballklub. Dann kam das Jahr 2004, das Jahr, in dem die Frauen den Turnverein retteten.

«Wir wollten einen Neuanfang, etwas Zeitgemässes»

«Dem Stammverein fehlte es an Mitgliedern, der Vorstand war geschwächt», so Marianne Rüetschi. Also boten die Frauen an, den Turnverein unter dem Namen «Sportverein Suhr» weiterzuführen. «Wir wollten einen Neuanfang, etwas Zeitgemässes», sagt Marianne Rüetschi. Dem Namen «Turnverein» habe ein verstaubtes Bild angehangen. Die Männerriege und zuvor die Handballriege, auch sie einst eine Untersektion des Vereins, machten sich selbstständig.

Am Eidgenössischen Turnfest in Bern anno 1996. Bild: zvg

Heute geht es dem Sportverein gut, rund 100 Mitglieder zählt er. Doch so männlich wie der Turnverein in den Anfangszeiten war, so weiblich ist er heute: Aerobic- und Gymnastik-Stunden laufen gut, auch bei Auswärtigen, ebenso die Jugendsportgruppe Mädchen und das Muki-Turnen. «Bei uns im Verein können alle mitturnen; wir setzen nicht auf Leistung, sondern auf die Freude an der Bewegung», sagt Lüthi.

Trotzdem; wieder Buben und Männer in ihren Reihen zu haben, wäre dem Vorstand durchaus ein Anliegen. Das erinnert doch stark an die Ausgangslage von vor 100 Jahren; die Runde lacht. Lüthi: «So modern aufgestellt wir auch heute sind; die Herausforderungen sind immer noch die gleichen wie 1923.»