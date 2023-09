Suhr TBS-Chef: Der Strompreis dürfte 2025 wieder «deutlich sinken» Nachdem die Energiepreise in Suhr zwei Jahre in Folge um rund 40 Prozent angestiegen sind, werden für übernächstes Jahr bessere Zeiten vorausgesagt: Die ersten Strombeschaffungstranchen für 2025 konnten nämlich bereits günstiger abgeschlossen werden.

Das Gebäude der Technischen Betriebe Suhr: Bald ist wieder Winter, die Stromkosten werden ab Januar um fast 40 Prozent teurer. Bild: Daniel Vizentini

Schon auf dieses Jahr mussten die Energiepreise in Suhr um rund 40 Prozent angehoben werden, auf nächstes Jahr ist erneut ein Anstieg in etwa derselben Höhe vorgesehen: plus 37,8 Prozent. In einem zweiseitigen Interview im Dorfmagazin «Suhr Plus» bemüht sich Johnny Strebel, Geschäftsführer der Technischen Betriebe TBS, um das Verständnis der Bevölkerung.

Mit der gestaffelten Einkaufsstrategie, auch Tranchenmodell genannt, die so viele Betriebe verfolgen, wird der Strom über Monate schrittweise in jeweils abgemachten Zeitpunkten beschafft. Tritt das Einkaufsdatum gerade auf ein Tarifhoch, hat man sozusagen Pech gehabt. Oberentfelden zum Beispiel musste den Strompreis auf letztes Jahr mehr als verdoppeln.

Dazu seien auch die Kosten für die Netznutzung «deutlich angestiegen», und es würden neu mit 1,2 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) Massnahmen finanziert, um die nationale Stromversorgung auch im Winter sicherzustellen.

Dass der Strom schrittweise und schon mit gewissem Vorlauf eingekauft wird, erlaubt immerhin gewisse Prognosen. So hätten die ersten Strombeschaffungstranchen für 2025 bereits günstiger abgeschlossen werden können als für 2024. «Das macht uns zuversichtlich, dass wir die Energiepreise dann deutlich senken können», sagt Johnny Strebel.

Muhen und Oberentfelden in der Region am teuersten

Während 2024 in Suhr die kWh statt 27,7 neu 38,1 Rappen kosten wird – in einer grossen Wohnung mit Tumbler bedeutet dies Mehrausgaben von 470 Franken im Jahr –, sieht es woanders in der Region weitaus schlimmer aus: Oberentfelden (44,8 Rp. oder +580 Fr./Jahr) und Muhen (46,8 Rp. oder +657 Fr./Jahr) werden nächstes Jahr kantonsweit den am viert- respektive zweitteuersten Strompreis haben.