Suhr steigt aus Zukuftsraum Aarau aus

Mit 1568 Ja zu 1886 Nein haben sich die Suhrer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger definitiv aus dem Fusionsprojekt Zukunftsraum Aarau verabschiedet. Die Stimmbeteiligung lag bei 62 Prozent. Konkret abgestimmt wurde über den nächsten Schritt im Fusionsprozess: die Ausarbeitung von Fusionsverträgen.

Damit haben - Stand 27.9. – Densbüren und Suhr Nein gesagt, wobei in Densbüren ein Referendum noch möglich wäre, da der Entscheid an der Gmeind fiel und nicht direkt an der Urne. Unterentfelden entscheidet erst am 18. Oktober (Urnenabstimmung). Oberentfelden (Gemeindeversammlung) und Aarau (Einwohnerrat) haben schon Ja gesagt, wobei in beiden Gemeinden Unterschriften für ein Referendum gesammelt werden. In Aarau ist es bereits zustande gekommen.

(Update folgt)